СМИ Германии: давление и диалог — формула обращения с Россией

Комментарии СМИ по поводу протестных акций в российских городах накануне инаугурации Владимира Путина были выдержаны в лучших традициях мейнстримовских изданий. Они рассказывали о большом количестве задержанных и «жестких действиях полицейских, которые применили дубинки».

«Критика демонстрантов была адресована президенту Путину, который, по их мнению, не допускает открытой политической конкуренции и слишком долго занимает должность», — говорилось в репортаже телеканала ЦДФ (05.05).

Главным героем, конечно, стал Алексей Навальный , который, вопреки жанру, представлен не как «самый ярый критик Путина» и «самый известный оппозиционный политик», а как «активист борьбы с коррупцией». «Франкфуртер альгемайне» (05.05) не могла не напомнить о том, что Навального не допустили к президентским выборам в марте 2018 года из-за «сомнительной с юридической точки зрения судимости».

Впрочем, медиа признали, что в нынешних акциях протеста участвовали меньше людей, чем в аналогичных мероприятиях, организованных Навальным в прошлом году.

Ведущие издания комментировали инаугурацию президента России. По прогнозу «Франкфуртер альгемайне» (07.05), четвертый президентский срок Путина может пройти под знаком конфронтации с Западом по многим направлениям. Как поясняет газета, В России сформировался «пропагандистский аппарат в лице властей и СМИ, который обвиняет Запад в тотальной „русофобии“. В такой картине Путин становится спасителем и мстителем, результат — усиление конфронтации и изоляции».

Материал «Райнише пост» (07.05) приуроченный к инаугурации Владимира Путина, можно считать обобщением того, что СМИ постоянно пишут о России в последнее время: «Как Западу следует относиться к России в будущем?», «У Запада нет продуманной стратегии обращения с Россией», «Следует ли во что бы то ни стало уступить Путину — в надежде, что он снова будет любезен с нами?», «Агрессивное поведение России отвлекает внимание от ее экономической слабости». «Нам придется подумать о том, как сделать шаг навстречу России, причем так, чтобы в итоге это не стало грязной сделкой в ущерб другим странам», — писала «Райнише пост».

Немецкие СМИ давно и усердно ищут формулу обращения с Россией, которая позволит Западу и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Но не могут придумать ничего нового, лишь повторяют из статьи в статью «диалог и давление».

«Санкции против России не достигли цели» — так заявила в интервью «Вельт» (07.05) премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, вице-президент Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). «Я считаю, что отмена взаимных санкций отвечает интересам Германии и России, — сказала Швезиг. — При этом обе стороны должны сделать шаг навстречу друг другу, Россия тоже должна внести свой вклад».

По ее словам, «экономическое сотрудничество лучше, чем самоизоляция». Швезиг отметила, что в Мекленбурге-Передней Померании санкции негативно отразились прежде всего на сельском хозяйстве. «Фермерам невозможно объяснить, что ситуация улучшилась, потому что теперь они не могут больше поставлять сыр».