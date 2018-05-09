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Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днём Победы
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Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днём Победы 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Он отметил, что это самый светлый и значимый день для всех поколений.
«Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, всех, кто героически воевал на полях сражений, кто самоотверженно трудился в тылу, защищая Отечество. В эти дни мы отдаем дань памяти погибшим воинам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуем ныне здравствующих освободителей. Благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом, в сильной, стабильно развивающейся России», — отметил глава региона.
Антон Алиханов также подчеркнул, обращаясь к ветеранам, что нынешнее поколение, будет делать всё, «чтобы сохранить традиции и память о великом подвиге своего народа, вырастить детей, которые так же крепко будут любить свою Родину».
«Дорогие ветераны, вы всегда в строю! Нам нужны ваши опыт и мудрость, советы. Вместе нам по плечу любые задачи в деле укрепления страны, развития Калининградской области. Желаю всем жителям нашего региона счастья, новых достижений, здоровья, мира, благополучия!», — сказано в поздравительном письме.
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