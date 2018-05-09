«Память поколений»

В преддверии самого значимого праздника в нашей стране — Дня Победы — ПАО «Оренбургнефть» провело акцию с говорящим названием «Память поколений». В трех городах присутствия — Бузулуке, Бугуруслане и Сорочинске — школьники 5-х и 6-х классов стали участниками тематических мастер-классов по изготовлению памятных сувениров для ветеранов Великой Отечественной Войны.

Ребята мастерили гвоздики, кропотливо пришивали элементы декора и вообще, выполняли поделку с особым трепетом. Ведь 9 мая ученики отправятся к ветеранам домой, чтобы вручить эти сувениры и еще раз сказать: поколения чтят и помнят их подвиг.

Творческая атмосфера сопровождалась беседой со школьниками о героях войны, их подвигах, символах истории 40-х годов. Увлеченно ребята слушали и о вкладе оренбургских нефтяников в достижение Великой Победы. О том, какую роль играла нефть в годы ВОВ, ведь за этот период ценой невероятных усилий оренбургскими нефтяниками было добыто около миллиона тонн черного золота. Не секрет, что во время войны трудиться на промыслах приходилось, в основном, женщинам и детям, в то время как все мужчины уходили на фронт.

Завершались мероприятия чаепитием в теплой дружественной обстановке. Ну, а после — школьники выпустили в небо воздушные шары со словами «Память поколений», ведь, несмотря на минувшие 73 года, поколения всегда будут благодарны за свободу и мирное небо.