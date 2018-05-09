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День победы над Японией: почему в СССР отменили праздник 3 сентября
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День победы над Японией: почему в СССР отменили праздник 3 сентября 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В современной историографии практически полностью отсутствует информация о войне между СССР и Японией, начавшейся спустя несколько месяцев после разгрома немецко-фашистских войск. Подобное невнимание выглядит довольно странно, учитывая, что на протяжении двух лет с 1945 по 1946 год в честь победы над Японией 3 сентября считался выходным днем. Но затем сначала отменили выходной, а потом перестали отмечать и саму победу. Возникает вопрос, почему это произошло?
Короткая война
О том, что война с Японией неминуема, стало известно еще во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Советский Союз в лице И. В. Сталина тогда заверил своих союзников, что вступит в войну с милитаристической Японией не позднее трех месяцев после окончания боевых действий в Европе. Несмотря на то, что Рузвельт с Черчиллем по их словам долго уговаривали И. В. Сталина на этот шаг, в действительности подготовка к войне с Японией шла, начиная с 1943 года. Уже тогда советские войска начали прокладывать специальную железнодорожную ветку в Советскую Гавань для переброски войск и боеприпасов. В свою очередь осенью 1944 года офицеры Генерального штаба приступили к подготовке плана вторжения в Японию. [С-BLOCK] Война началась, как и обещал в Ялте И. В. Сталин ровно через три месяца после капитуляции Берлина. Восьмого августа 1945 года послу Японии в Москве была вручена нота об объявлении войны, а 9 августа советские войска перешли в наступление. Правда, с учетом разницы во времени фактически между уведомлением японского посла и началом боевых действий прошел всего один час. При этом необходимо отметить, что в стране новую войну, да еще развязанную самим СССР восприняли без особого энтузиазма. Стране нужно было восстановиться после страшной бойни с фашистской Германией, ехать же воевать с далекой Японией никто не хотел. Тем не менее, к счастью для советского народа война продолжалась меньше двух недель. Потери в ней составили немногим более 12 тысяч солдат и офицеров, что не дотягивало даже до десятой доли погибших в войне с Германией. Однако, несмотря на достаточно быструю победу, СССР был не удовлетворен результатами войны с Японией.
Нереализованные планы
Несмотря на то, что во время войны с Японией командовал группировкой Советских войск маршал Александр Василевский, до этого руководивший Генеральным штабом, капитуляцию Японии подписал не он, а генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, да еще на палубе американского линкора «Миссури». В целом, в этом нет ничего удивительного, поскольку Япония капитулировала, по словам ее руководства, из опасения, что атомный удар США по Токио может убить священную особу императора. Впрочем, СССР особо и не настаивал на собственных особых условиях капитуляции Японии, поскольку в ходе войны не были реализованы главные задачи, на которые рассчитывало Советское правительство. [С-BLOCK] Первоначально планировалось с помощью трех фронтов и группировки из полутора миллионов человек расколоть японские войска в Маньчжурии, а затем при помощи Тихоокеанского флота захватить Южный Сахалин и Курилы. План был абсолютно реален, поскольку Квантунская армия по своим параметрам в несколько раз уступала группировке советских войск под командованием маршала Василевского. Однако, несмотря на несомненный успех Красной Армии, прозвучавший по радио 15 августа 1945 года указ Императора Японии Хирохито о капитуляции, перечеркнул все долгосрочные планы И. В. Сталина, который собирался превратить Маньчжурию в территорию под контролем СССР. Капитуляция Японии нарушила эти намерения. Тем не менее, некоторое время СССР все же рассчитывал получить свои дивиденды от войны с Японией, но когда эта надежда не оправдалась, о победоносной, но не выгодной войне решили забыть.
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