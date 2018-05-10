Юнармейцы посадят деревья в парке «Патриот» в рамках акции «Лес Победы» 

Подмосковные юнармейцы примут активное участие в акции «Лес Победы», они планируют посадить деревья в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области. «Активное участие ребята примут в акции „Лес Победы“, в ходе которой высадят аллеи памяти, внеся свой вклад в лесовосстановление и озеленение Подмосковья. Юнармейцы Московской области помимо основных площадок высадят деревья в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации „Патриот“, — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Она отметила, что общественные палаты, волонтеры, юнармейцы, молодые люди придают большую важность идее поддерживать экологию Подмосковья. Они активно проводят различные образовательные экологические акции для населения в своих городах, такие как акция „Я готов разделять мусор“ в апреле и экомарафон „Сдай макулатуру — спаси дерево!“, который проходит сейчас во всей Московской области.12 мая 2018 года в 11:00 на территории всей Московской области в шестой раз пройдет ежегодная эколого-патриотическая акция „Лес Победы“, главная цель которой — озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах Московской области, а также эколого-патриотическое воспитание молодого поколения. Центральной площадкой акции „Лес Победы“ в этом году станет лесной участок в Солнечногорском районе вблизи деревни Жилино. Всего в ходе акции на площади свыше 377 гектаров государственного лесного фонда посадят более 1,3 миллионов деревьев.. Мособлизбирком высадит деревья в рамках акции „Лес Победы“ в Лобне. Члены Избирательной комиссии Московской области и Молодежной избирательной комиссии Подмосковья примут участие в акции „Лес Победы“, они высадят деревья в подмосковной Лобне, сообщила в четверг в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. „Двенадцатого мая мы выходим вместе с областью на акцию „Лес Победы“. Мы с коллегами, с Молодежной избирательной комиссией выезжаем в городской округ Лобня“, — сказала Коновалова. Она отметила, что Мособлизбирком традиционно принимает участие во всех мероприятиях, которые проводят в Московской области. „Нам это важно. „Лес Победы“ — это наша гражданская позиция, это выражение нашей гражданской позиции в том, что мы помним, чтим тех людей, которые завоевали победу для нас и наших детей“, — добавила Коновалова.12 мая состоится экологическая акция „Лес Победы“, приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции. Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.. Железнодорожники присоединятся к акции „Лес Победы“ в Подмосковье. Центральной площадкой станет деревня Жилино в Солнечногорском районеК участию в акции „Лес Победы“ на территории Московской области присоединятся работники железной дороги. Об этом „Радио 1“ сообщили в пресс-службе МЖД. „Московские железнодорожники ежегодно принимают активное участие в акции и вносят свой вклад в сохранение лесного фонда. Так, только в прошлом году работники столичной магистрали посадили 33,5 тысячи именных деревьев“, — отметили в ведомстве. В этом году акцию проведут на лесных участках региона общей площадью 377 га, планируется посадить около 1,3 миллиона саженцев липы, сосны и дуба. Помимо этого, порядка 113 тысяч деревьев и кустарников появятся в муниципалитетах на площади 385 га. Уточняется, что центральной площадкой акции станет участок в деревне Жилино под Солнечногорском. Масштабная эколого-патриотическая акция „Лес Победы“ пройдет в Подмосковье в шестой раз. Ее участники высадят именные деревья в память о защитниках Отечества. В прошлом году на мероприятие вышли около 100 тысяч человек, которые высадили 1,3 миллиона деревьев на площади в 337 га.
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