Каких православным святым молятся и католики

Наряду с разногласиями в догматах, католическая церковь признает и почитает русских православных святых. В литургический календарь католиков официально включено около тридцати русских святых. Многие католики чтут дни памяти православных праведников и благоговейно им молятся, поэтому в западных приходах часто встречаются иконы с образами русских святых.

Первоначально в католические святцы вошли древнерусские святые, канонизированные до Ферраро-Флорентийского собора, почитание которых признал благочестивым Папа Римским Пий XII в 1940 году. Позже, в 1969 году папа Римский Павел VI включил в католический литургический календарь ещё 24 русских святых.

Древнерусские святые

В католическом календаре есть имена древнерусских святых, оказавших влияние на духовную культуру и историю России в целом. Под эгидой римско-католической церкви строятся и освящаются храмы в честь равноапостольной княгини Ольги — «начальнице веры русской», равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси, благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Особое место в католицизме занимает преподобный Сергий Радонежский. Будучи боярским сыном, он отказался от мирской жизни и стал скромным иноком, великим подвижником, а в последствии, основателем Троице-Сергиевой Лавры, игуменом и реформатором русского монашества. Также святой был наставником светской власти и благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая освободила средневековую Русь от татаро-монгольского ига.

Несмотря на то, что преподобный Сергий Радонежский является воплощением русского православия и заступником Русской земли, многие католики вдохновившись его житием и чудесами, совершают паломничества в Троице-Сергиеву Лавру и усердно молятся святому. Благодаря наставлениям и учениям преподобного, произошло немало случаев религиозных обращений не только из католичества, но и из буддизма в православие.

Преподобный Серафим Саровский

«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся» (преп. Серафим Саровский).

Преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых, он также включен в литургический календарь католиков. Его житие и молитвенный подвиг вразумляет людей по всему миру, а поток паломников в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, где он был духовным наставником, растет с каждым годом. Именно поэтому в католичестве с именем Серафим совершается много монашеских постригов.

Преподобная Евфросиния Полоцкая

Преподобная Евфросиния Полоцкая тоже канонизирована римско-католической церковью и является покровительницей женского монашества. Святая была дочерью витебского князя, в юности она покинула отеческий дом и отказалась от брака, посвятив себя служению Богу в Полоцком Софийском соборе.

Преподобный Никита Столпник, Переяславский чудотворец

Преподобный Никита Столпник признан в католичестве и почитается как великий подвижник, мученик и чудотворец. До своего обращения к Богу, он занимался сбором податей и налогов, был очень богатым человеком и предавался всяческим порокам. Однажды Никита пришел в храм, где в это время читалась книга пророка Исайи, услышанные слова настолько сильно запали ему в душу, что он оставил порочную жизнь, большое имение и ушел монастырь.

Возложив на себя тяжелый подвиг столпничества, труда и ношения вериг, он удостоился от Бога дара чудотворения. Преподобный Никита Столпник был мученически убит двумя пришедшими в монастырь людьми, которые захотели завладеть веригами святого, так как подумали, что они сделаны из серебра и поэтому блестят. На самом же деле, вериги обтерлись об одежду преподобного от долгого ношения и были только внешне похожи на серебряные.