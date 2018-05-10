Китай запустит первую ракету-носитель, разработанную частной компанией

В самое ближайшее время Китай запустит первую коммерческую ракету-носитель, которая была разработана частной компанией.

Запуск ракеты запланирован на середину мая, передаёт информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники в компании-разработчике.

Как рассказал главный исполнительный директор базирующейся в Чунцине (Юго-Западный Китай) космической научно-технологической компании One Space Шу Чан, в настоящее время идут последние приготовления к пуску.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что армия Китая получила на вооружение ракету нового поколения

Справка «СП»

One Space была создана в августе 2015 года в качестве первой китайской частной компании, специализирующейся в области ракет-носителей. Сейчас уже известно о двух сериях ракет (OS-X и OS-M), разработанных компанией.

Новости Китая: Новый китайский истребитель поступил на боевую службу

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня