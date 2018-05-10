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Китай запустит первую ракету-носитель, разработанную частной компанией
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Китай запустит первую ракету-носитель, разработанную частной компанией 

Свободная пресса 19 минут назад
В самое ближайшее время Китай запустит первую коммерческую ракету-носитель, которая была разработана частной компанией.
Запуск ракеты запланирован на середину мая, передаёт информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники в компании-разработчике.
Как рассказал главный исполнительный директор базирующейся в Чунцине (Юго-Западный Китай) космической научно-технологической компании One Space Шу Чан, в настоящее время идут последние приготовления к пуску.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что армия Китая получила на вооружение ракету нового поколения
Справка «СП»
One Space была создана в августе 2015 года в качестве первой китайской частной компании, специализирующейся в области ракет-носителей. Сейчас уже известно о двух сериях ракет (OS-X и OS-M), разработанных компанией.
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