9 Мая мы отмечаем как дань памяти, глубокого уважения и благодарности за сохраненное Отечество, — Дмитрий Барыкин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем Победы. Текст поздравления распространило Управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Многоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие нижегородцы!

День 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — великий праздник для каждого гражданина России . 9 Мая мы отмечаем как дань памяти, глубокого уважения и благодарности за сохраненное Отечество всем защитникам, кто на фронте и в тылу героически и самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. Самая жестокая война в истории человечества, длившаяся почти 1500 дней и ночей, унесла десятки миллионов человеческих жизней, разрушила сотни городов и тысячи сел нашей Родины, принесла горечь невосполнимой утраты в каждую семью. Наш народ выдержал военное лихолетье и восстановил страну в самые сжатые сроки. Это смогли сделать наши отцы, деды и прадеды, вынесли на своих хрупких плечах российские женщины.

Война показала всему миру беспримерное мужество, героизм и силу духа нашего народа, сплотила его на фронте и в тылу. Тысячи горьковчан мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной Войны, многие из наших земляков не вернулись домой. На заводах города Горького ценой круглосуточного труда ковалась Победа. Имена героев свято хранятся в семьях, в народной памяти, в архивах и музеях, в школьных экспозициях боевой славы. Стало традиционным шествие «Бессмертного полка», которое в этом году пройдет в Нижнем Новгороде по площади Минина и Пожарского, а сбор и построение колонны начнется в 09:00 на Верхневолжской набережной.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! Низкий поклон за ваш великий подвиг! От всей души желаю вам доброго здоровья, добра и мира!»