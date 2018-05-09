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В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина
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В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина 

Волга Ньюс 1 час назад
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» получили информацию о том, что к незаконному обороту наркотических веществ может быть причастен местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате проведенной проверки поступившие сведения подтвердились. Мужчина был задержан на ул. Новая СПЗ. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.
Упаковки были направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование установило, что изъятое — героин общей массой 1,2 г.
По данным оперативников, задержанный — 51-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В ходе опроса мужчина пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного потребления. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление…», возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.
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