В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» получили информацию о том, что к незаконному обороту наркотических веществ может быть причастен местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В результате проведенной проверки поступившие сведения подтвердились. Мужчина был задержан на ул. Новая СПЗ. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

Упаковки были направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование установило, что изъятое — героин общей массой 1,2 г.

По данным оперативников, задержанный — 51-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В ходе опроса мужчина пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного потребления. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление…», возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.