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«Не прошел мимо»: Путин поднял пригласительный билет, который уронила на Красной площади бабушка-ветеран
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«Не прошел мимо»: Путин поднял пригласительный билет, который уронила на Красной площади бабушка-ветеран 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин по дороге к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду поднял пригласительный билет на парад, который обронила одна из приглашенных на Красную площадь ветеранов Великой Отечественной войны.
На видео с места событий, опубликованной журналистом Дмитрием Смирновым, можно видеть, как глава государства поднимается на трибуну, где находились ветераны. Они встали со своих мест, и одна из ветеранов в этот момент уронила свой пригласительный билет на парад. Путин наклонился, поднял его и протянул пожилой женщине, а после поцеловал ее и пожал руки другим.
«Не прошел мимо», — написал Смирнов в своем микроблоге в Twitter.
Не прошел мимо: По дороге в Александровский сад Путин поднял уроненный бабушкой-ветераном пригласительный на Парад pic.twitter.com/JsGxOKf6l2
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2018
Кроме того, глава государства решительно пресек и возникшую по дороге неловкую ситуацию. К президенту попытался прорваться ветеран в военной форме, но ему попытались помешать сотрудники ФСО. Один из них даже начал отталкивать пожилого мужчину. Путин тут же пресек это безобразие, пожал руку ветерану и предложил ему вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньху, главой Сербии Александром Вучичем и высокопоставленными политическими деятелями РФ пройти к Могиле Неизвестного солдата.
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