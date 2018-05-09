«Лилль» выиграл киберспортивный чемпионат Франции

В понедельник, 7 мая, состоялись финальные матчи весеннего киберспортивного чемпионата Франции . На платформе Xbox One представитель «Метца» Амин «Mino7x» Буганми переиграл Бриана «Brian» Савари из «Дижона» (2:2, 5:3 — пенальти). На платформе Play Station 4 киберспортсмен «Лилля» Корантен «Maestro» Тюллье взял верх над Ридззом «Ridzz_17» Андрианарисоном из «Анже» (5:1). В следующие выходные состоится гранд-финал.

Стоит отметить, что финал весеннего турнира киберфутбольного чемпионата Франции транслировался в прямом эфире на одном из главных спортивных каналов страны.

Félicitations à nos deux vainqueurs @Mino7x et @LOSC_Maestro des Finales du Tournoi de Printemps #OrangeELigue1 #Xbox #PS4 👏🏆🎮 pic.twitter.com/T1YE3TmmWm

— Orange e-Ligue 1 (@Orange_eLIGUE1) 7 мая 2018 г.