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«Лилль» выиграл киберспортивный чемпионат Франции
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«Лилль» выиграл киберспортивный чемпионат Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В понедельник, 7 мая, состоялись финальные матчи весеннего киберспортивного чемпионата Франции. На платформе Xbox One представитель «Метца» Амин «Mino7x» Буганми переиграл Бриана «Brian» Савари из «Дижона» (2:2, 5:3 — пенальти). На платформе Play Station 4 киберспортсмен «Лилля» Корантен «Maestro» Тюллье взял верх над Ридззом «Ridzz_17» Андрианарисоном из «Анже» (5:1). В следующие выходные состоится гранд-финал.
Стоит отметить, что финал весеннего турнира киберфутбольного чемпионата Франции транслировался в прямом эфире на одном из главных спортивных каналов страны.
Félicitations à nos deux vainqueurs @Mino7x et @LOSC_Maestro des Finales du Tournoi de Printemps #OrangeELigue1 #Xbox #PS4 👏🏆🎮 pic.twitter.com/T1YE3TmmWm
— Orange e-Ligue 1 (@Orange_eLIGUE1) 7 мая 2018 г.
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