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Парад Победы состоялся в Южно-Сахалинске
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Парад Победы состоялся в Южно-Сахалинске 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Принимал парад командующий армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.
В Южно-Сахалинске на площади Победы состоялся парад войск Южно-Сахалинского гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего торжественным маршем прошли более тысячи человек, от Восточного военного округа 649 военнослужащих. Принимал парад командующий армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.
Также в параде приняли участие парадные расчеты ФСБ России, ФСО России, УФСИН, МЧС России, суворовского училища МВД России и Общероссийского движения «Юнармия».
После прохождения пеших колонн в парадном строю прошла механизированная колонна, в ее составе было задействовано более 20 единиц техники.
Ветераны, зрители и горожане увидели автомобили УАЗ-3151, танки Т-72Б, ЗРК «Оса», БРДМ, БТР-80, БМ «Ураган», БМ «Тунгуска», БМ-21 «Град», БМ «Смерч», Урал-4320 с минометом 2Б11 «Сани».
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