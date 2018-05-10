Парад Победы состоялся в Южно-Сахалинске

Принимал парад командующий армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.

Южно-Сахалинске на площади Победы состоялся парад войск Южно-Сахалинского гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего торжественным маршем прошли более тысячи человек, от Восточного военного округа 649 военнослужащих. Принимал парад командующий армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.

После прохождения пеших колонн в парадном строю прошла механизированная колонна, в ее составе было задействовано более 20 единиц техники.

Ветераны, зрители и горожане увидели автомобили УАЗ-3151, танки Т-72Б, ЗРК «Оса», БРДМ, БТР-80, БМ «Ураган», БМ «Тунгуска», БМ-21 «Град», БМ «Смерч», Урал-4320 с минометом 2Б11 «Сани».