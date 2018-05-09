Пожарные ликвидировали крупное возгорание в бумажном цехе на Урале

Шесть часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в цехе по производству картона в городе Арамиле Свердловской области . Сейчас пожар в цехе по производству бумажных изделий полностью ликвидирован. Об этом сообщили в уральском Главном управлении МЧС.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, который на месте руководил тушением пожара, отметил, что для ликвидации огня были созданы три боевых участка. Один — для защиты рядом расположенных зданий и два — для тушения пожара по периметру и кровли здания.

«Для тушения пожара спасатели с помощью специнструмента производили вскрытие кровли здания, а пожарные с автолестницы осуществляли проливку. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня на соседние здания», — добавил Виктор Теряев.

Огонь был укрощен около 02:00 по местному времени. К 07:00 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций бумажного цеха. Общая площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить экспертам.

Источник фото: МЧС В МЧС ранее сообщили, что причины, по которым загорелся цех, неизвестны. Представители ведомства отметили, что в ходе пожара была серьезная угроза обрушения внутренних конструкций здания.