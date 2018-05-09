Андрей Травников прошел в первых рядах «Бессмертного полка»

К 10 утра участники шествия собрались на Октябрьской магистрали рядом с театром «Глобус», откуда прошли через площадь Ленина. Далее колонна проследовала по Красному проспекту до Дома офицеров, где состоялась праздничная интерактивная программа для участников шествия.

Андрей Травников обратился к жителям Новосибирска Новосибирской области : «Я хотел бы поздравить всех новосибирцев, жителей нашей области с этим великим праздником — Днем Победы советского народа над фашистской Германией . Победы великого народа, доброго народа над всемирным злом. Я хочу поздравить каждую семью. Сегодня мы находимся здесь, на площади Ленина, и мимо нас проходят тысячи и тысячи горожан, жителей Новосибирской области, которые несут в руках память о подвиге каждой семьи, память подвига всего народа. Желаю светлого дня, хорошего настроения, праздничного настроения».

Руководитель региона рассказал о ветеранах войны своей семьи: «В моей семье три героя. Два деда, оба прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни: один погиб, второй умер еще идо того, как я родился. Третий герой — мой дядя, он погиб в Великую Отечественную войну, в 1944 году. В итоге, получается, что живого разговора с фронтовиками из нашей семьи у меня никогда не было. Память о них передавал мой отец, его братья и сестры, бабушка. Эта память с детства очень глубоко у меня в душе, память о годах войны, которые прошли мои герои, о тяжелом военном времени, которое пережили мои родители, будучи детьми. Для меня шествие — это демонстрация того, что и я не забуду, и не позволю никому забыть то, что произошло в 1941-1945 годах. Думаю, что каждый, кто сегодня участвовал в шествии „Бессмертного полка“, не просто показал фото ветерана войны, а продемонстрировал свою память о нем. Посмотрите, сколько сегодня детей — они сюда пришли осознанно, у них это останется в памяти. А для нас это залог, что и будущие поколения будут относится к лозунгу „Никто не забыт, ничто не забыто“ не как к каким-то словам, а к принципу, который сохранили в своем сердце с детства».

«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно, в День Победы, проходят колонной по улицам городов и населенных пунктов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников. Также участники движения записывают семейные истории в Народную летопись на сайте движения.

СПРАВКА

В прошлую годовщину празднования победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк» установил в столице Сибири рекорд массовости. Колонна с людьми, несущими в руках штендеры с портретами своих отцов, дедов и прадедов, казалась бесконечной. По данным организаторов, около 270 тысяч человек прошлись единым строем в тот день по центру Новосибирска.