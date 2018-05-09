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Глава Тывы назвал День Победы самым важным государственным праздником
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Глава Тывы назвал День Победы самым важным государственным праздником 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Тыва в годы Великой Отечественной войны воевала вместе с СССР против фашистской Германии, а 17 августа 1944 года стала частью Советского Союза.
Девятого мая отмечается 73-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Война вторглась в мирную жизнь каждой семьи, проживающей на территории современной России, коснулась она и тувинцев, рассказал сайту «Звезды» глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.
«22 июня в 8 часов утра у нас по тувинскому времени, а это 4 часа по Москве, как известно, началась война, вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. А в это время как раз у нас заседал парламент Тывы. Услышав о начале войны, парламент принял решение объявить войну Германии», — рассказал глава Республики.
«Мои предки восприняли эту войну, как свою, что впоследствии в 1944 году сыграло очень большую роль в воссоединении Тывы с семьей российских народов. Поэтому 9 мая мы справляем, как самый важный государственный праздник — День Великой Победы», — добавил Шолбаан Кара-оол.
Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной на фронт ушли более трех тысяч добровольцев, из них четверо стали героями Советского Союза.
В этом году в параде Победы, который состоится в столице Тывы — Кызыле, впервые примет участие механизированная колонна военной техники.
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