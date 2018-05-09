Глава Тывы назвал День Победы самым важным государственным праздником

Тыва в годы Великой Отечественной войны воевала вместе с СССР против фашистской Германии , а 17 августа 1944 года стала частью Советского Союза.

Девятого мая отмечается 73-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Война вторглась в мирную жизнь каждой семьи, проживающей на территории современной России , коснулась она и тувинцев, рассказал сайту «Звезды» глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

«22 июня в 8 часов утра у нас по тувинскому времени, а это 4 часа по Москве , как известно, началась война, вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. А в это время как раз у нас заседал парламент Тывы. Услышав о начале войны, парламент принял решение объявить войну Германии», — рассказал глава Республики.

«Мои предки восприняли эту войну, как свою, что впоследствии в 1944 году сыграло очень большую роль в воссоединении Тывы с семьей российских народов. Поэтому 9 мая мы справляем, как самый важный государственный праздник — День Великой Победы», — добавил Шолбаан Кара-оол.

Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной на фронт ушли более трех тысяч добровольцев, из них четверо стали героями Советского Союза.