Ароматерапия против постоянного голода

Ароматерапия используется людьми на протяжении тысячелетий, сама Клеопатра активно практиковала приемы ароматерапии, используя для разных целей соответствующие благовонии и масла. Запахи имеют свойство влиять на организм человека, влияние может быть как положительным, так и отрицательным, но его существование неоспоримо. Слово ароматерапия легко перевести, как лечение запахами, человечество проверяет и испытывает такую терапию, интерес к ней не стал меньше даже на сегодняшний день при великом разнообразии медицинских препаратов и биологически активных добавок. Ароматерапия практически не имеет противопоказаний, и в этом ее преимущество перед медикаментами. Большинство людей не рискнет прибегать к фармакологическим препаратам для противостояния голоду, ароматерапия более доступна и безопасна.

Самая частый повод задуматься о противостоянии чувству голода — это необходимость придерживаться диеты. Избавление от лишнего веса по любой методике всегда включает в себя уменьшение рациона. Диетологи постоянно повторяют, что голод — злейший враг диеты, предлагаем научиться управлению своим голодом при помощи запахов.

Ароматы эфирных масел начинают действовать в тот момент, когда человек их вдыхает, при правильном выборе ароматов притупление чувства голода происходит практически мгновенно. Среди лидеров в борьбе с постоянным голодом выделяют эфирное масло розы, вдыхание его аромата оказывает блокирующее воздействие на участок головного мозга, отвечающего за аппетит. Такими же свойствами обладают масла пачули, мускуса, кедра и сандала, особенно сильным влияние этих сладковатых пряно-древесных ароматов будет для женщин. Эфирные масла корицы, чайного дерева и мяты эффективно снижают чувство голода как у женщин, так и у мужчин.

Использовать ароматерапию для противостояния голоду можно в течении дня, до, после и даже во время приемов пищи, а также вечером, в этот период большинство людей испытывает более сильный вечерний голод. Не обязательно делать выбор в пользу одного из эфирных масел, ароматические композиции не хуже справляются с поставленной задачей, вы можете смешать наиболее приятные вам запахи и получить новый уникальный аромат. К примеру, можно смешать в равных частях эфирные масла ванили, мяты и корицы, уже после первого применения вы заметите, что при вдыхании этой композиции голод отступает.

Отдельное место среди ароматов для уменьшения голода занимают цитрусовые. Вдыхание аромата грейпфрута не только избавит от нежелательного аппетита, но и поспособствует запуску синтеза особого белка, ответственного за сжигание жировых отложений в организме. В качестве противодействия голоду можно использовать ароматы всех цитрусовых — апельсина, лимона, лайма, лемонграсса, мандарина.

Для усиления свойств и создания более интересной композиции ароматы цитрусовых можно сочетать с фенхелем, ромашкой и укропом.

Для достижения наилучшего результата без эффекта привыкания специалисты рекомендуют ограничить употребление ароматических масел до 300 вдохов в день, исходя из среднего количества вдохов в минуту, период воздействия должен составлять 15-18 минут. Для того, чтобы ароматы не теряли эффективность по причине привыкания к ним головного мозга, следует чередовать разные ароматы, добавлять их в ароматические композиции в разных пропорциях.

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