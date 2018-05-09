День Победы в Великобритании, Франции, Германии и других странах мира

То, с каким торжеством и размахом празднуют 9 Мая в России , мы знаем не понаслышке. Однако День Победы отмечают не только на постсоветском пространстве, но и во многих других странах, правда, в разные дни и, несомненно, со своими особенностями.

Перед началом стоит отметить, что Россия — единственная страна, которая так пышно празднует День Победы. Для нас это не просто федеральный праздник, это еще и день памяти, и день, когда все вокруг пронизано духом военных рассказов. Пожалуй, это один из немногих дней, который объединяет, и причастность к громкой победе чувствуют все, даже те, кто родился спустя годы после войны. Европа же отмечает Победу на день раньше, 8-го мая, это связано с разницей во времени — когда была подписана капитуляция Германии , в СССР было 9-е мая, а в Европе еще 8-е. Великобритания Увы, в Англии День Победы не является официальным праздником, однако каждый год 8 мая толпы людей торжественно возлагают венки к кенотафу на улице Уайтхолл. Однако так сложилось, что после окончания войны многие наши ветераны остались жить в Великобритании, а потому 9 мая для советских и британских ветеранов традиционно устраивается прием и концерт на крейсере-музее «Белфаст». Таким образом, англичан можно назвать единственными европейцами, которые празднуют День Победы 9 мая. И хотя делают они это без изысков, нельзя забывать, что сдержанность считается их национальной чертой.

Варшаве и Франция Во Франции 8 мая является государственным праздником, однако этот день не позиционируется, как День Победы. С этой точки зрения французы больше уделяют внимание дню освобождения Парижа от фашистов. Однако, тем не менее, за неделю до праздника школьники проходят обязательный курс, посвященный Второй Мировой войне. Непосредственно 8 мая города украшаются флагами, везде поют патриотические песни, возлагают цветы к мемориалу Неизвестного Солдата, также проводится небольшой военный парад с выступлением президента. Что любопытно, французы рассматривают данный праздник как день примирения с Германией. И на это есть свои причины, во-первых, Франция — это строгое правовое государство, которому непозволительно иметь какую-либо конфронтацию. Ну а во-вторых, сейчас Германия является основным двигателем Европы, и Франции в частности, а потому, если можно так выразится, рассматривается как союзник, воспевать победу над которым как минимум странно. Другие страны Европы Любопытно, что, в то время, как Франция и Англия весьма скромно отмечают День Победы, в Праге Братиславе этот праздник проводят в лучших российских традициях. Парады, демонстрация военной техники, массовые гуляния и возложения цветов — все это со всеми почестями и торжеством проходит 8 мая. А вот Голландия Дания обособились от Европы и России и празднуют свой собственный День Победы 5 мая, день, когда и были освобождены эти страны.

Соединенные Штаты Америки Хотя во время войны США находились в относительной безопасности за океаном, они также отмечают День Победы, правда, 2 сентября — тогда случилась капитуляция Японии . Впрочем, среди американцев немало людей с русскими корнями, да и сегодня там еще проживают немало ветеранов Красной армии, которые 9 мая надевают костюмы и в кругу семьи вспоминают былые времена. Германия Хоть Германия и была повержена в ходе Второй мировой войны, в современном государстве 8 мая называют Днем освобождения. После поражения в послевоенные годы произошло определенное переосмысление истории, и нынешние немцы нисколько не отождествляют себя с фашистами. И хотя в этот день никаких официальных торжеств не проводят, в Берлине происходит возложение венков, а также немцы действительно чтят День Победы и все поздравляют ветеранов войны вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали.

Италия Италия, как страна-союзник Германии, 8 мая не отмечает. Однако всеобщую победу там помнят и чтят, пусть и в другой день. И отмечают как полагается 25 апреля — в этот день в 1943 году итальянцы сумели присоединиться к антигитлеровской коалиции не без помощи местных сил сопротивления. А потому именно 25 апреля считается днем освобождения от фашизма, и во всех уголках страны проходят массовые гулянья, демонстрации и возложение цветов на Могилы неизвестных солдат. Ну а чтобы сохранить почтение и уважение к Дню Победы среди подрастающего поколения, и чтобы Россия еще долгие годы праздновала этот день так же пышно, как и сейчас, предлагаем вам подборку книг для детей, которые помогут продлить память о нелегком отрезке нашей истории в современных детях.

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