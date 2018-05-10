В Рязани в ДТП с грузовиком пострадало шесть человек

Вчера днем, 09 мая, в Рязани на участке автотрассы М5 произошло ДТП с участием грузового автомобиля Hyundai и легковой иномарки Skoda Rapid. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое попали в больницу. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около двух часов дня на участке 198 км автодороги «Урал». За рулем грузовика находился 32-летний житель областного центра. Двигаясь со стороны Ряжского шоссе, он столкнулся с автомобилем «Шкода», в салоне которой находилось три человека.

В результате ДТП 73-летний водитель легковушки и два его пассажира в возрасте 72 и 30 лет с полученными травмами были госпитализированы в медучреждение. Также медпомощь понадобилась водителю грузовика и его пассажирам: 26-летней женщине и годовалому малышу.

По данным ГИБДД за минувшие двое суток в Рязанской области произошло 75 автоаварий, в результате происшествий травмировано 16 человек.

Фото: 62.мвд.рф