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В Рязани в ДТП с грузовиком пострадало шесть человек
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В Рязани в ДТП с грузовиком пострадало шесть человек 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Вчера днем, 09 мая, в Рязани на участке автотрассы М5 произошло ДТП с участием грузового автомобиля Hyundai и легковой иномарки Skoda Rapid. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое попали в больницу. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около двух часов дня на участке 198 км автодороги «Урал». За рулем грузовика находился 32-летний житель областного центра. Двигаясь со стороны Ряжского шоссе, он столкнулся с автомобилем «Шкода», в салоне которой находилось три человека.
В результате ДТП 73-летний водитель легковушки и два его пассажира в возрасте 72 и 30 лет с полученными травмами были госпитализированы в медучреждение. Также медпомощь понадобилась водителю грузовика и его пассажирам: 26-летней женщине и годовалому малышу.
По данным ГИБДД за минувшие двое суток в Рязанской области произошло 75 автоаварий, в результате происшествий травмировано 16 человек.
Фото: 62.мвд.рф
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