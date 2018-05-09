В Красноярском крае задержан глава Богучанского района 

Глава Богучанского района Красноярского края Александр Бахтин задержан правоохранителями. О задержании чиновника рассказала официальный представитель регионального главка Следственного комитета России Ольга Дегидь. Какие-либо подробности не разглашаются в интересах следствия.
Пост главы Богучанского района Александр Бахтин занимает с 2005 года, передает РИА Новости. По сообщению красноярской телекомпании ТВК, жители района в течение нескольких лет неоднократно жаловались на коррупцию и завышенные тарифы ЖКХ.
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