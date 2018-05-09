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В Красноярске задержан глава Богучанского района
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В Красноярске задержан глава Богучанского района 

АиФ Красноярск 40 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю пока отказывается комментировать информацию о задержании Бахтина. «Сейчас проходят необходимые процедуры и мероприятия, поэтому мы не считаем нужным давать какие-либо комментарии», — ответила по телефону старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
Жалобы на главу Богучанского района поступают уже давно. Население недовольно ростом тарифов ЖКХ, есть подозрения на аффилированность коммунальных компаний руководству района. Кроме того, на территории района реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, причём и федеральные, и краевые: «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Проектирование и строительство магистрального нефтепровода от Куюмбинского и Юрубчено-Тахомского месторождений», «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство». Неоднократные проверки уже выявляли факты отступления от закона при закупках, проводимых районными властями.
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