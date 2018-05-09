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Россияне в Пекине приняли участие в молебне по случаю Дня Победы
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Россияне в Пекине приняли участие в молебне по случаю Дня Победы 

ТАСС 47 минут назад
ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские граждане и иностранцы приняли в среду в Пекине активное участие в благодарственном молебне и литии по усопшим в связи с отмечаемой в городе 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. После богослужения, состоявшегося в пекинском православном храме Успения Божией Матери на территории посольства РФ, люди проследовали к находящемуся поблизости Поклонному кресту.
"Сегодня вся Русская Православная Церковь совершает благодарственный молебен о том, что нам была дарована победа в этой войне, а также литию по павшим воинам, по всем пострадавшим, включая тех, кто трудился в тылу, — прокомментировал в беседе с корреспондентом ТАСС мероприятие иеромонах Иннокентий Колесников. — В этот день очень важно вспоминать о тех людях, благодаря которым мы имеем возможность жить и радоваться этой жизни, свободно исповедовать свою веру. Не было бы этой победы — не устояла бы и Русская Православная Церковь".
Он отметил, что в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась страшная война. «Однако наш народ вынес те горести, которые легли на его плечи. И с божьей помощью победа осталась за нами. Необходимо, чтобы каждое последующее поколение не забывало, помнило о том, какой ценой она нам досталась», — резюмировал Иннокентий.
Помимо представителей дипмиссии РФ и местной российской диаспоры в богослужении участвовали иностранцы, в том числе из западных стран — США, Франции. «Я пришел сюда, потому что мы вместе боролись с мировым фашизмом», — пояснил православный американец Джон. По его словам, он участвует в молебне и литии, проводимых здесь 9 мая по случаю Дня Победы, уже не первый год.
Тем временем в Пекине проходят масштабные мероприятия по случаю Дня Победы. Многие пекинцы заинтересовались проводимой в центральном парке «Чаоян» акцией «Бессмертный полк», открывшейся в городе фотовыставкой, которая посвящена героической борьбе советского народа с фашизмом, прочими многочисленными мероприятиями.
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