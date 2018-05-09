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Диснейленд для взрослых: заброшенные парки развлечений с жуткой атмосферой
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Диснейленд для взрослых: заброшенные парки развлечений с жуткой атмосферой 

Anews 47 минут назад
Фото: Anews
В XX столетии парки развлечений служили местом, где с удовольствием проводили время взрослые и дети, однако теперь люди охотней выбирают более яркие и современные места для активного отдыха. Из-за ненадобности и других причин эти парки развлечений оказались заброшенными, и служат лишь напоминанием о том, что здесь десятилетия назад раздавался смех и кипела жизнь. Их атмосфера привлекает множество любителей острых ощущений и фотографов, которые передали эту энергетику заброшенных мест более широкой публике.
Припять
Парк развлечений в украинском городе можно смело позиционировать как его визитную карточку, поскольку при посещении этого места туристы всегда направляются именно туда. Эта территория никогда не принимала посетителей, поскольку открыться должна была 1 мая, но за несколько дней до этого произошла авария на ЧАЭС. Шесть флагов
Это парк разместился на территории Нового Орлеана, притом пустует место еще с далекого 2005. Ураган Катрина оказался разрушительным, забрав тысячи жизней и практически стерев с лица Земли город. После этого владельцы парка долго не оставляли попыток его восстановить, но безуспешно. Шпрее-парк
На берегу реки Шпрее, размещенной в Берлине, еще в 1969 году возвели впечатляющий парк, который имел также кафе и радующие глаз зеленые лужайки. Однако после процесса объединения города указанный парк оказался невостребованным, а из-за недостатка финансирования его работу полностью заморозили. Теперь здесь верх одержала природа, облагородив большую половину каруселей зеленью. Dadipark
Это место начало функционировать в 1950 году под руководством пастора Гастона Девеера. Это место было весьма популярно среди населения из-за его дешевизны, но со временем он оказался заброшен, а при попытке восстановления в 2002 здесь имел место несчастный случай, поэтому Dadipark до сих пор заброшен. Gulliver’s Kingdom
Вблизи Фудзиямы в Японии еще в 1997 появился парк развлечений, который проработал всего пару лет. Непопулярности у посетителей и финансовому краху этого места способствовало размещение, поскольку объект находится вблизи пользующегося дурной славой леса самоубийц, а также рядом с ним работал завод, осуществлявший производство зарина для секты АумСенрикё. Нара Дримлэнд-парк
Указанный парк разместился в Японии, продолжая активность с начала 1960-х и до конца 1990-х, когда недостаток финансирования заставил заведение закрыться. Найти здесь можно традиционные американские горки, габаритный замок, поражающие разнообразием карусели, водные спуски и многочисленные автоматы, а внутри зданий даже сейчас наблюдается былая обстановка, включая мебель и спецоборудование. Кроме того, на стенах практически отсутствуют граффити. Джойлэнд
В 1933 некий Лестер Оттовэй решил стать владельцем миниатюрной ЖД в Техасе, благодаря чему впоследствии был создан весьма интересный и уникальный для того периода истории передвижной парк развлечений. В середине XX века, непосредственно после кончины основателя парка, его делом стали заниматься трое сыновей, которые спустя десятилетие решили за приличную сумму уступить бизнес паре Нельсонов. В 2003 упомянутое место оказалось закрыто, а затем его снова продали, вот только при новом владельце оно лишилось былой популярности, прекратив работу после 2006.]]>
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