Известный российский скрипач М. Гантварг приглашен на должность почетного ректора Харбинской консерватории

Харбин , 9 мая / Синьхуа / — 7 мая известный российский скрипач Михаил Ханонович Гантварг приглашен Харбинской консерваторией на должность почетного ректора, а также на должность декана факультета духовых и струнных инструментов и специально приглашенного профессора консерватории.

Как сообщается, ежегодно М. Гантварг будет читать лекции для преподавателей и студентов Харбинской консерватории, вести мастер-классы, а также давать в консерватории специальные концерты. Кроме того, российский музыкант будет принимать участие, как в научных обменах и художественных мероприятиях факультета и консерватории, так и в работе по составлению плана развития факультета и подготовке для него кадров.

По словам М. Гантварга, он считает за честь быть приглашенным на работу в Харбинскую консерваторию. Это результат сотрудничества и доказательство дружбы между Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Римского-Корсакова /СПбГК/ и Харбинской консерваторией, отметил он.

По словам российского скрипача, он готов активно делиться своим многолетним педагогическим опытом в процессе будущей работы в консерватории, прилагать усилия вместе с китайскими коллегами, помогать друг другу и совместно развиваться дальше.

Напомним, М. Гантварг является народным артистом России и бывшим ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В марте 2015 года он посещал Харбинскую консерваторию в качестве ректора СПбГК. Во время визита обе стороны подписали меморандум о проведении переговоров по развитию сотрудничества в сфере отбора и приглашения преподавателей.

В настоящее время Харбинская консерватория пригласила на работу 15 российских преподавателей и отправила 12 студентов и преподавателей в СПбГК на стажировку. Сотрудничество и обмены между двумя музыкальными вузами постоянно расширяются и углубляются. -0-