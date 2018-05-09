В Рио-де-Жанейро годовщину победы над фашизмом по традиции отметили парадом

"Защита свободы, мира и демократии осуществлялась ценой больших жертв. Бразилия оплатила свою долю монетой из крови и чести — она стала единственной страной Южной Америки, которая участвовала в военных действиях в Европе. Сегодня, 8 мая — это тот день, когда мы чествуем наших героев, а также отдаем должное тем, кому довелось испытать боль потери", — заявил во время церемонии исполняющий обязанности министра обороны Бразилии Жоаким Силва-и-Луна.

Глава военного ведомства южноамериканской республики также отметил роль советских войск в разгроме гитлеровской Германии. «Достаточно посмотреть на потери, которые Россия , тогда в составе Советского Союза, понесла [в этой войне]. Ее участие было решающим для победы», — сказал Силва-и-Луна в беседе с корреспондентом ТАСС.

Залпы в честь Победы

Мероприятия, посвященные годовщине капитуляции гитлеровской Германии, ежегодно проходят в Рио-де-Жанейро 8 мая на территории Мемориала павшим во Второй мировой войне. Он расположен на набережной Фламенгу в южной части города. По традиции в организованном здесь параде приняли участие военнослужащие тех батальонов, которые более 70 лет назад сражались против нацизма.

Кульминацией церемонии стал момент, когда над могилой Неизвестного солдата, над которой горит Вечный огонь, под залпы орудий были рассыпаны лепестки роз. После этого бразильские ветераны проехали перед гостями мероприятия на армейских внедорожниках времен войны. Как и в предыдущие годы, гости церемонии встретили их аплодисментами.

Посол РФ в Бразилии Сергей Акопов, присутствовавший на мероприятии, отметил высокий уровень его проведения. «Это, конечно, не Парад Победы в Москве , но где-то очень близко. Сегодня бразильцы оказали очень теплый, радушный прием. Они все подчеркивали ту исключительную роль, которую Советский Союз сыграл в разгроме немецко-фашистских войск. Они знают нашу историю, ценят ее и очень довольны, что мы сегодня здесь присутствовали», — сказал глава российской дипмиссии.

Он также напомнил, что бразильцы, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции в Европе, были добровольцами. «Этот факт подчеркивает, что люди подошли к этому не формально, а по зову души и по зову сердца», — сказал Акопов.

Подарок от российских ветеранов

С российской стороны, помимо дипломатического корпуса, в этом году в мероприятии приняли участие и представители ветеранских организаций. После окончания парада Владимир Беднов, заместитель председателя Международного союза «Общественный комитет ветеранов войн», подарил врио министра обороны Бразилии копию ордена «Победа» — высшего военного ордена СССР. «Я очень рад, что этот подарок мы вручили ему лично», — сказал Беднов корреспонденту ТАСС.

По его словам, организация, которую он представляет, работает с бразильским ветеранами уже больше года. «Мы принимали их делегацию в Москве в ноябре прошлого года, а теперь я здесь, на этом мероприятии. Мы продолжим эту работу, она нам интересна, будем работать в музеях, заниматься восстановлением исторической правды», — сказал Беднов.

Он добавил, что «Общественный комитет ветеранов войн» привез в Бразилию экспонаты для передачи местным музеям, в том числе копии наград Великой Отечественной войны и форму солдат Красной армии. «Планы у нас большие, мы будем работать и дальше», — пояснил Беднов.

"У нас появились друзья ветераны", — добавил представитель российской организации. «Бразильские ветераны признают историческую роль советской армии, они признают георгиевскую ленточку, они признают марш „Бессмертный полк“. Это сразу определило, что они наши друзья», — сказал Беднов.

"Сохранить память"

Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. В 1944-45 годы Бразилия потеряла около 500 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. В 1962 году останки многих из них перевезли из Италии и перезахоронили на территории мемориала в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за годы войны более 1,4 тыс. бразильских моряков — преимущественно гражданских — погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками.

"Если сравнивать с потерями, которые понесла Россия, наши потери были гораздо меньшими. Логично, что последствия этой войны для вашей страны были страшными. В Бразилии в первое время [после окончания боевых действий] население тоже испытывало подобные чувства. Но со временем эти воспоминания стали теряться, поэтому хорошо, что проводятся такие церемонии, помогающие оживить память наших сограждан. Ведь если мы не будем помнить, существует опасность повторения этих исторических событий", — заявил корреспонденту ТАСС Израэл Блайберг, один из руководителей Национальной ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса.

Другие мероприятия в Бразилии

Торжественная церемония у Мемориала павшим — не единственное мероприятие в честь очередной годовщины победы над гитлеровской Германией, которое проходит в эти дни в Бразилии. 5 мая в крупнейшем городе страны Сан-Паулу уже во второй раз состоялась акция «Бессмертный полк». Как сообщил ТАСС представитель Россотрудничества в Сан-Паулу Константин Бирюков, в этом мероприятии приняли участие около 100 человек, а также оркестр военной полиции, который исполнил для присутствующих марш «Прощание славянки».

9 мая «Бессмертный полк» соберется в Рио-де-Жанейро. В прошлом году акция с таким названием уже проходила в этом бразильском городе, однако тогда она была организована в виде встречи соотечественников. Портреты людей, воевавших в Великой Отечественной войне, были размещены на доске почета в резиденции генерального консула РФ. В этом году полноценное шествие состоится в Рио-де-Жанейро впервые.