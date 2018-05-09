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На площади 400-летия Тюмени к 9 Мая настроили новый фонтан с водным экраном
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На площади 400-летия Тюмени к 9 Мая настроили новый фонтан с водным экраном 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 8 мая, сотни жителей и гостей города увидели реконструированную площадь 400-летия Тюмени во всей красе. В преддверии Дня Победы здесь протестировали новый «сухой» фонтан с водным экраном.
— Проектор для водного экрана разместили на драмтеатре. Включать его можно, как только на улице потемнеет, — рассказал 72.ru Дмитрий Нехорошев, главный инженер проекта группы компаний «Боронд».
Музыкальное сопровождение для нового тюменского фонтана составили из классической музыки. При непрерывном проигрывании репертуара хватит примерно на час.
— Максимальная высота струй светомузыкального динамического фонтана достигает 10—11 метров, — добавил специалист.
Увидеть новый фонтан во всей красе можно после заката
Перед компанией, собравшей «сухой» фонтан на реконструированной площади 400-летия Тюмени, поставили задачу завершить настройку оборудования к 9 мая. Судя по кадрам, которые были сделаны вчера вечером, специалисты уложились в отведенный срок, а это значит, что сегодня вечером — в День Победы — жители и гости города смогут увидеть в центре Тюмени не только праздничный салют, но яркое светомузыкальное шоу.
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