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Костромская почтальонша поступила с ровесницей войны с поразительным цинизмом
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Костромская почтальонша поступила с ровесницей войны с поразительным цинизмом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромскую почтальоншу обвиняют в том, что она нагло обманула 76-летнюю пенсионерку, узнал KOSTROMA.TODAY. В начале апреля она пришла к женщине, чтобы выдать пенсию.
Сначала все шло по обычному сценарию. Почтальонка посчитала деньги, потом дала старушке бумагу, чтобы та за них расписалась. А затем, по версии следствия, деньги так и не отдала. Забывчивая старушка не поняла, что пенсию ей так и не выдали.
Прихватив средства, женщина ушла к другим пенсионерам.
По информации пресс-службы регионального УМВД, под грузом доказательств 46-летняя почтальонка призналась в содеянном.
При этом она рассказала, что деньги пенсионерки забрала машинально. Она вечером посчитала «излишки» денег, и оставила их себе — видимо, на черный день.
Против почтальонки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
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