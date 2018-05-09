Костромская почтальонша поступила с ровесницей войны с поразительным цинизмом

Костромскую почтальоншу обвиняют в том, что она нагло обманула 76-летнюю пенсионерку, узнал KOSTROMA.TODAY. В начале апреля она пришла к женщине, чтобы выдать пенсию.

Сначала все шло по обычному сценарию. Почтальонка посчитала деньги, потом дала старушке бумагу, чтобы та за них расписалась. А затем, по версии следствия, деньги так и не отдала. Забывчивая старушка не поняла, что пенсию ей так и не выдали.

Прихватив средства, женщина ушла к другим пенсионерам.

По информации пресс-службы регионального УМВД, под грузом доказательств 46-летняя почтальонка призналась в содеянном.

При этом она рассказала, что деньги пенсионерки забрала машинально. Она вечером посчитала «излишки» денег, и оставила их себе — видимо, на черный день.

Против почтальонки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».