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Конкурс: Кто из Дербентских лезгинов владеет родным языком?
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Конкурс: Кто из Дербентских лезгинов владеет родным языком? 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Конкурс лезгинского языка состоится впервые в театре имени Сулеймана Стальского в Дербенте 15 мая, сообщает Федеральная лезгинская национально-культурная автономия.
Дата конкурса приурочена ко дню рождения поэта Сулеймана Стальского.
Участниками станут 50 детей (13 команд) из дербентских школ
«Школьники будут состязаться в знании родного языка, истории своего народа, поэзии и культуры. Конкурс состоит из семи номинаций. В их числе «Стихи, посвященные Сулейману Стальскому», «Поэзия Сулеймана Стальского», «Собственные стихотворения детей», «Исторический очерк». Победители и призеры получат грамоты и ценные призы, а педагоги и руководители — денежные премии», — отмечают организаторы, благотворительный фонд «Возрождение Дербента».
«Любые конкурсы родного языка очень важны. В особенности сейчас, когда ситуация с родными языками в России ухудшается. Важно проводить такие мероприятия в городах, так как именно в городской среде стремительно утрачиваются языки и необходимо прилагать дополнительные усилия на их поддержку», — говорит вице-президент ФЛНКА Амиль Саркаров.
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