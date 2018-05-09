Конкурс: Кто из Дербентских лезгинов владеет родным языком?

Конкурс лезгинского языка состоится впервые в театре имени Сулеймана Стальского в Дербенте 15 мая, сообщает Федеральная лезгинская национально-культурная автономия.

Дата конкурса приурочена ко дню рождения поэта Сулеймана Стальского.

Участниками станут 50 детей (13 команд) из дербентских школ

«Школьники будут состязаться в знании родного языка, истории своего народа, поэзии и культуры. Конкурс состоит из семи номинаций. В их числе «Стихи, посвященные Сулейману Стальскому», «Поэзия Сулеймана Стальского», «Собственные стихотворения детей», «Исторический очерк». Победители и призеры получат грамоты и ценные призы, а педагоги и руководители — денежные премии», — отмечают организаторы, благотворительный фонд «Возрождение Дербента».