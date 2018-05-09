«Наша задача — сохранить воспоминания фронтовиков»: Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с Днем Победы. Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. Об этом сообщили в пресс‐службе губернатора и правительства Московской области.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Подмосковья, поздравляю вас с Днем Победы! Это праздник, который объединяет людей разных возрастов, профессий, национальностей. День, когда мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир.

Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что с каждым годом май 1945 года все дальше от нас. И задача людей — сохранить воспоминания фронтовиков и передать подрастающему поколению живую правду о прошедшей войне и цене Победы.