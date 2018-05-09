«Радио Парк» проведет радиомарафон, посвященный Дню Победы 

День Победы «Радио Парк», новый проект «Калуги 24», проведет вместе со своими слушателями. Утром мы взбодрим и зарядим вас отличным настроением подборкой песен военных лет, затем вас ждут прямые включения наших радиорезидентов с шествия «Бессмертного полка». Мы расскажем о военном прошлом и судьбе калужских достопримечательностей, расположенных на пути следования «Бессмертного полка», погрузим вас в атмосферу празднования, прочитаем в эфире стихи о войне и предложим почитать их участникам шествия, пообщаемся со специальным корреспондентом из Тбилиси и проведем этот день как победители. По жизни! Будь с нами на radio-park.ru. Начинаем в 8:00! #Калуга #Калуга24