Коммерческое самоубийство. Чем обернется для фирм вывод средств за рубеж

Обозреватель Sobesednik.ru — о новых методах борьбы с подозрительным перемещением активов через границу России

Недавно Sobesednik.ru сообщал о новых «черных списках» банков. Еще одним списком займется Федеральная таможенная служба . В него попадут владельцы организаций, которые проводили подозрительные операции с деньгами и прочими материальными активами при перемещении их через государственную границу.

Сейчас информация об этом может быть передана в налоговые и уполномоченные банки. В первом случае это грозит проверкой, во втором — отказом в ведении счёта. Причем эти нехитрые процедуры и так помогли вернуть в бюджет более 3,5 млрд долларов — в рублевом эквиваленте, естественно. И это за два последних года в результате проверки около тысячи самых подозрительных юридических лиц.

Тогда зачем этот список? Они все закрыты, не для общественного доступа. А ты пойди потом разберись, почему банк отказывает в операции, например. Последующие просрочка оплаты по договору, пени и прочее никого не волнуют.

Но по форме — или это очередное выражение уважения ко все участникам хозяйственных отношений, или какой-то коррупционный след виден во всех этих списках. Мне кажется, такой список должен быть в публичном доступе, чтобы попавший в него знал, что оказался в неблаговидной компании, и мог предпринять открытые публичные шаги для того, чтобы покинуть такой список.

Реестр компаний, проводящих «сомнительные» внешнеторговые операции, ведется Федеральной таможенной службой уже с апреля. В этом году злоумышленники уже успели вывести около 20 млрд рублей, указали в пресс-службе ведомства. Сейчас декларируется составление «стоп-листа» для последующего запрета перемещения через госграницу любых материальных ценностей. То есть в очередной раз о борьбе с незаконным вывозом капитала.

Кроме попадания в список, замеченные в сомнительных операциях не смогут создасть другую, «чистую» фирму, то есть такие учредители еще и будут дисквалифицированы. Еще один вводимый метод — фирмы-однодневки и/или созданные для вывода капиталов могут быть исключены из ЕГРЮЛ и прекратить таким образом существование.