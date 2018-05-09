Сирия раскритиковала США за выход из СВПД

Дамаск , 9 мая / Синьхуа / — МИД Сирии во вторник осудил решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/. Об этом сообщило Сирийское информационное агентство САНА.

Внешнеполитическое ведомство Сирии заявило, что международная реакция на решение Вашингтона свидетельствует о «международной изоляции» США и их ошибочной политике, которая увеличит напряженность в регионе и мире в целом.

МИД отметил, что данный шаг Вашингтона в очередной раз продемонстрировал отсутствие надежности и приверженности США своим обязательствам в рамках международных соглашений.