«Война-продолжение». Героические финны сражались с танковой державой СССР

Осенью 1939 года Советский Союз напал на Финляндию . В результате войны, которая продлилась более трех месяцев, страна, подвергшаяся агрессии, понесла ощутимые территориальные потери. Впоследствии, участвуя в немецком ударе по тому же врагу, финны попытались вернуть себе утраченные территории, и эту войну назвали «продолжением». К периоду «Войны-продолжения» также относятся события, описанные в финском романе «Неизвестный солдат». Вскоре в чешских кинотеатрах состоится премьера фильма, снятого по этому произведению.

Холодный пролог

В августе 1939 года Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении, вошедший в историю как пакт Молотова — Риббентропа. Согласно секретному протоколу о разделении сфер влияния к советской области интересов относилась Финляндия, которая в конце 1917 года провозгласила самостоятельность и независимость от России

С девятого октября 1939 года велись переговоры между Советским Союзом и Финляндией о военном и экономическом сотрудничестве, в ходе которых, правда, СССР предъявил некоторые территориальные требования. Советский Союз хотел, чтобы граница на Карельском перешейке сместилась (для лучшей обороны Ленинграда с севера), чтобы Финляндия отдала пять малых островов в Финском заливе (для контроля над морскими путями в Ленинград) и финскую часть полуострова Рыбачий (в Баренцевом море — прим. ред.) — иногда это объясняется лучшей защитой подходов к Мурманску , но, скорее всего, это просто позволило бы контролировать порт Петсамо. Но самым дерзким требованием была претензия на 30-летюю аренду порта Ханко. В качестве компенсации Советский Союз предложил большие, но бедные и совершенно невыгодные со стратегической точки зрения районы Реболы и Порайорпи.

Финны согласились на часть требований, однако некоторые, прежде всего об аренде порта Ханко, оставались для них неприемлемыми. Они были непреклонны, даже несмотря на угрозы войной. Тогда от угроз Советский Союз перешел к действиям, хотя еще в 1932 году подписал с Финляндией договор о ненападении.

В последний день ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, и началась так называемая Зимняя война. Она продолжалась до 13 марта следующего года, когда, несмотря на огромные собственные потери, СССР победил. Теперь финнам выставили еще более невыгодные, по сравнению с первоначальными, условия и требования об изменении границ. Так, в частности, Финляндия потеряла большую часть Карелии , а также важный промышленный город Выборг

Непродолжительный мир Во время Зимней войны Франция Великобритания поддерживали финнов многочисленными обещаниями. После того как стороны сложили оружие и был подписан Московский мирный договор, положивший конец Зимней войне, финны продолжали ощущать потенциальное давление со стороны восточной державы и совсем не чувствовали себя в безопасности.

Действительно, вскоре после завершения войны по приказу Сталина советский генералитет приступил к разработке плана очередного нападения на Финляндию. Хотя, с другой стороны, множество планов нападения появлялось и появляется, но так и не реализуются.

Шло время, и в складывающихся обстоятельствах уже было трудно найти сильного союзника. Франция сдалась, а у Великобритании была масса своих забот. Ситуация обострилась, когда летом 1940 года у финских границ стало расти число до зубов вооруженных красноармейцев.

Поэтому из-за крайней необходимости 19 августа финны приняли предложение о вступлении немецких войск из оккупированной Норвегии в северную часть своей страны, и таким образом, сами того не осознавая, они встали на путь, ведущий в ад.

Немцы и не думали из чистого альтруизма защищать северное государство — Финляндия просто была частью их военного похода на восток. Они хотели воспользоваться севером Финляндии как плацдармом для своих войск, чтобы потом захватить Мурманск. Кроме того, они рассчитывали на активное участие финских войск в продвижении к Белому морю и с севера на Ленинград. Отчасти то, что немцы собирались конфликтовать с Советским Союзом, подтверждает давление, которое Геринг через посредника оказывал на финнов еще в феврале. Немцы заставляли Финляндию согласиться с мирным договором, предлагаемым Советским Союзом, и закончить таким образом Зимнюю войну, но обещали им скорый реванш и возвращение всех утраченных территорий — «с процентами».

«Война-продолжение»

Когда 22 июня 1941 года немцы начали операцию «Барбаросса», и в утреннем заявлении на немецком радио заявили миру, что финская армия воюет вместе с немецкой, финские власти были шокированы. Таким образом, немцы превратили финнов, которые старались сохранять нейтральный статус (неважно, всерьез или внешне), в агрессоров. Жребий был брошен.

Боец Красной Армии в окопе во время советско-финской войны

В самом начале операции «Барбаросса» сухопутные силы Финляндии бездействовали, в отличие от флота, который уже с самого начала помогал Кригсмарине в минировании и как минимум подобные операции провел с помощью подлодок самостоятельно.

Уже 22 июня Советский Союз предпринял ограниченные действия против Финляндии, обстреляв финские объекты из артиллерии и совершив несколько авианалетов силами небольших авиационных отрядов. Через три дня, 25 июня, советская авиация нанесла более разрушительный удар силами 460 бомбардировщиков и истребителей как по военным (аэродромам), так и по гражданским целям (городам). В тот же день вечером финский премьер-министр Рангелл заявил, что его страна находится в состоянии войны с Советским Союзом. Так началась «Война-продолжение».

В конце июня активизировались немецкие части, находившиеся на севере Финляндии, а в начале июля финские отряды начали наступательные операции на Карельском перешейке и в Восточной Карелии (к западу от Онежского озера и Белого моря). Финны постепенно вернули свои территории, отданные Советскому Союзу. Выборг был взят уже 29 августа. Но в Восточной Карелии финны немного «перестарались» и зашли глубоко в советский тыл, достигнув берегов Онежского озера.

Далее финны уже не хотели продвигаться, и остановили операцию в декабре 1941 года. Немцы, чьи солдаты очень страдали от морозов, напрасно требовали, чтобы их искусственно созданный союзник продвигался по Карельскому перешейку вглубь на юг — к самому Ленинграду, а также близ Белого моря к мурманской железной дороге.

С 1942 года вплоть до первой половины 1944 года финны лишь старались сохранить завоеванные позиции, не начиная наступательных операций. В 1942 году они даже частично демобилизовали армию, поскольку им требовались люди в народном хозяйстве. Тем временем Красная армия не предпринимала на этом направлении никаких особенно активных действий, поскольку ее приоритеты были на стратегически более важных участках фронта.

В этот период относительного спокойствия обе стороны ограничивались небольшими вылазками, а также разведкой и периодическими артобстрелами. В свободное время финские солдаты смотрели спектакли, участвовали в спортивных соревнованиях для совершенствования спортивной формы, играли в карты и укрепляли свои полевые позиции.

А вот в Хельсинки было не так радостно. По мере того как немцы терпели одно поражение за другим ( Москва , Сталинград, Курск и так далее, а с другой стороны — Северная Африка, Сицилия), финское государственное руководство и командование все больше склонялось к выводу, что подошло время выйти из войны и снова подписать с Советским Союзом перемирие. С каждым новым немецким поражением Финляндия только убеждалась в своем решении. Финны понимали, какую ошибку совершили, вступив в войну на стороне Германии и ввязавшись в ее дерзкую и крайне рискованную авантюру на востоке.

Предложение о переговорах для завершения войны поступали и от советской стороны через Швецию . Но немецкие агенты не дремали, и с помощью угроз Гитлеру пока удавалось держать президента Рюти и верховного финского главнокомандующего Маннергейма в узде.

Финские солдаты в окопах под Ихантала

Через три дня после высадки союзников в Нормандии после мощной артиллерийской подготовки и при массированной авиационной поддержке на Карельском перешейке советские солдаты пошли в атаку на финнов. У последних не хватало сил для отражения столь массированного наступления, и постепенно финны организованно отступили на заранее подготовленную линию обороны. 24 июня Выборг снова взяли советские войска. Кроме того, еще 21 июня Красная армия начала продвигаться в районе между Ладожским, Онежским и Сегозером.

И все же, изгоняя финнов, советская сторона несла большие потери, и наступление постепенно замедлялось. Обороняющимся финнам помогали немецкие поставки пехотного противотанкового оружия («Панцерфауст» и «Панцершрек»). Кроме того, в июле Красная армия перебросила некоторые части с финского фронта на главное направление своего наступления на Германию.

Четвертого августа президент Рюти из тактических соображений подал в отставку, и на посту его заменил Маннергейм. Незадолго до этого Рюти пообещал Гитлеру, что его страна продолжит воевать на стороне Германии, но Маннергейм ничего такого не обещал, поэтому наконец-то мог вступить в переговоры с СССР об окончании войны.

Перемирие было подписано и вступило в силу пятого сентября 1944 года. Но советская сторона решила закрепить результат и еще один день не прекращала обстрелов. Наконец и русские успокоились. Финны согласились снова вернуть Советскому Союзу один раз уже утраченные (после Зимней войны) территории (только вместо порта Ханко СССР на какое-то время арендовал Порккала), добавив также еще некоторые территории на севере, а также обязавшись выплатить военную репарацию (впоследствии СССР немного сократил ее размеры). Тем не менее, оказав героическое сопротивление, летом 1944 года финны отстояли свободу своей страны.

По условиям мирного договора финны должны были избавиться от немецких сил в Лапландии на севере Финляндии. По договоренности командующих обеих сторон в этом регионе в ходе инсценируемых боев немцы постепенно отступали в Норвегию. Так стороны предотвращали напрасное кровопролитие. Но комиссию союзников, возглавляемую представителями СССР, это не устроило, и чтобы избежать советской помощи в боях с немцами, финнам пришлось предпринять реальные военные действия. Между бывшими союзниками в Лапландии разгорелась настоящая война, названная Лапландской, которая продолжалась вплоть до апреля 1945 года и, к счастью, не принесла больших потерь.