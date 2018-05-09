Маленькие хабаровчане «оседлали» «Тигра»

За кашей и зрелищами устремились хабаровчане на городскую набережную. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», в день Великой Победы здесь организовали выставку военной техники. Станция спутниковой связи, бронеавтомобиль «Тигр», противотанковая пушка, гаубица и другие образцы боевых машин подверглись «нападению» маленьких горожан. Другая же часть населения предпочла полакомиться кашей, которую приготовили для трех тысяч гостей в полевой кухне образца 1943 года КП-2-48.

— Каждый год возле полевой кухни так много людей! Но в этот раз я все же решила отстоять очередь и попробовать кашу, — сказала девушка из толпы.

Шарики, музыка уличных артистов, концерт и маленькие дети в военной форме — набережная сегодня выглядит по-особенному торжественно.

Кстати, в 17.00 на экране, который расположен напротив колеса обозрения, начнется трансляция парада на Красной площади. А уже в 22.00 небо озарит яркий салют — военные уже приступили к необходимой подготовке и разместили в районе пешеходного фонтана пушки.