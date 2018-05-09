Ещё
Маленькие хабаровчане «оседлали» «Тигра»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке

Маленькие хабаровчане «оседлали» «Тигра» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
За кашей и зрелищами устремились хабаровчане на городскую набережную. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в день Великой Победы здесь организовали выставку военной техники. Станция спутниковой связи, бронеавтомобиль «Тигр», противотанковая пушка, гаубица и другие образцы боевых машин подверглись «нападению» маленьких горожан. Другая же часть населения предпочла полакомиться кашей, которую приготовили для трех тысяч гостей в полевой кухне образца 1943 года КП-2-48.
— Каждый год возле полевой кухни так много людей! Но в этот раз я все же решила отстоять очередь и попробовать кашу, — сказала девушка из толпы.
Шарики, музыка уличных артистов, концерт и маленькие дети в военной форме — набережная сегодня выглядит по-особенному торжественно.
Кстати, в 17.00 на экране, который расположен напротив колеса обозрения, начнется трансляция парада на Красной площади. А уже в 22.00 небо озарит яркий салют — военные уже приступили к необходимой подготовке и разместили в районе пешеходного фонтана пушки.
Хабаровский край сегодня: последние новости
«Эскадрилья Героев» совершила полёт Памяти над Хабаровском Санкции могут помешать США доставлять грузы на МКС Амурскому лососю в путину-2018 готовят «проходные дни»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»58
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине940
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии170
Определены финалисты «Евровидения»41
Порошенко испугался «Бессмертного полка»198
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение