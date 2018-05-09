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Видео: Парад Победы в Перми начался в 10 часов
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Видео: Парад Победы в Перми начался в 10 часов 

АиФ Пермь 7 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми в 10.00 начался Парад Победы. После театрального пролога гости увидят прохождение войск пермского гарнизона и военную технику. Также в параде примет участие традиционная колонна бессмертного полка.
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