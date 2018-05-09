Ещё
Видео: Парад Победы в Перми начался в 10 часов
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Видео: Парад Победы в Перми начался в 10 часов
АиФ Пермь
7 минут назад
Комментарии
Фото:
АиФ Пермь
В Перми в 10.00 начался Парад Победы. После театрального пролога гости увидят прохождение войск пермского гарнизона и военную технику. Также в параде примет участие традиционная колонна бессмертного полка.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми включили фонтан у Театра-Театра
Объем производства компании «УРАЛХИМ» в 2018 году вырос на 3%
В интернет-голосовании «Мисс старшеклассница» победила Ксения Чихачева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине
699
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»
486
Определены финалисты «Евровидения»
29
Порошенко испугался «Бессмертного полка»
71
«Аршавин локти кусает»: Барановская околдовала россиян
18
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире
Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире
Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия
Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии
Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика
Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика
Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение