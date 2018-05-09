В Тверской области пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы

В торжественных мероприятиях в столице региона примет участие губернатор Тверской области Игорь Руденя

"Уже 73 года День Победы объединяет всех граждан нашей страны общими чувствами гордости, памяти и благодарности поколению победителей. Мы гордимся подвигом героев войны и тружеников тыла. В годы войны на тверской земле около трёх лет шли ожесточённые бои. Именно здесь враг почувствовал силу нашей армии. Отсюда начался трудный путь к Великой Победе", — процитировали в пресс-службе поздравление губернатора жителям Тверской области.

Глава региона напомнил, что в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов.

Празднование 9 мая в Твери откроется торжественной церемонией возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и прохождением войск Тверского территориального гарнизона. В храмах будут отслужены панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в столице региона пройдут праздничные концерты, акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», выставка военной техники, а также традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. Празднование Дня Победы завершится салютом.

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