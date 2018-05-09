День Победы: малоизвестные факты о об одном из самых значимых праздников страны

9 мая в России отмечается один самых значимых праздников — День Победы во Второй Мировой Войне. День легендарной победы красной армии над фашизмом и День памяти воинов, погибших в это кровопролитное время. Много разных фактов известно об этом страшном для страны времени: подвиги советских солдат, истории работников тыла и жителей городов, переживших войну. Но также есть и малоизвестные, но от этого не менее интересные, факты о великом по своему значению празднике — Дне Победы.

Две капитуляции и разные даты у одной из них Берлин был взят советскими войсками 2 мая 1945 года, но солдаты фашистской армии еще неделю оказывали сопротивление. Акт о капитуляции Третьего рейха, подписанный в Реймсе 7 мая 1945 года, не удовлетворил Сталина, и глава СССР распорядился, чтобы общую капитуляцию в Берлине от представителей видов вооруженных сил нацистов принял маршал Жуков. Окончательная капитуляция Германии была подписана 22:43 8 мая по среднеевропейскому времени, но в Москве на тот момент уже было 00:43 9 мая.

Источник фото: Wikimedia

Именно поэтому в Европе праздник отмечают 8 числа. Но там этот день носит название не День Победы, а День примирения. 8 мая в странах Европы чествуют жертв нацизма. А в США отмечают сразу два праздника — День победы в Европе и День победы в Японии (V-E Day и V-J Day).

Но несмотря на это, официально Советский Союз находился в состоянии войны с Германией до 25 января 1955 года.

Настоящее Знамя победы над Рейхстагом и постановочное фото

Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага 30 апреля в 22 часа по «берлинскому» времени, но 1 мая по Московскому времени. Он стал четвертым по счету знаменем из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага, результате которого был разрушен стеклянный купол здания. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водружённое Берестом, Егоровым и Кантария. Символом победы стала фотография Евгения Халдея «Знамя победы над Рейхстагом».

Источник фото: Wikimedia

Но на самом деле доподлинно известно, что фото является постановочным. Роли знаменосцев исполняли Алексей Ковалев , Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Снимок был сделан 2 мая, когда Берлин был уже взят. Впоследствии фотография была отредактирована: были добавлены грозовые облака, а также изменено знамя, оно стало более красным. Также были заретушированы вторые часы Абдулхакима Исмаилова, который поддерживал Алексея Ковалева, водружающего флаг.

Источник фото: Flickr

Почему Знамя Победы не проносили по Красной площади, и кто же его порезал?

Знамя Победы, которое было привезено в Москву 20 июня 1945 года, должны были пронести по Красной площади. И несмотря на тренировки расчета знаменщиков, хранитель Знамени в Музее Советской Армии утверждал, что водрузившие его над рейхстагом и откомандированные в столицу как знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции неудачно — дело в том, что на войне солдатам было не до строевой подготовки. Назначать других знаменосцев было нелепо, и к тому же поздно. Тогда Жуков решил, что, Знамя не будет вынесено. Поэтому вопреки распространенному мнению Знамени на Параде Победы не было. Первый раз Знамя выносили на парад в 1965 году.

Источник фото: Flickr

А позже выяснилось, что от Знамени Победы кто-то отрезал полоску, шириной в 3 сантиметра. По одной из версий, ее на сувенир забрал себе наводчик «Катюши», штурмовавший Рейхстаг. По другой —кусочек Знамени взяла работница политотдела 150-й стрелковой дивизии. Вторая версия более вероятна, так как в начале 70-х годов в Музей Советской Армии пришла женщина, рассказавшая эту историю и показавшая свой лоскуток, который подошел по размеру к Знамени.

Источник фото: Wikimedia

Кто определял дату Первого парада Победы и почему парад принимал Жуков

Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года. Изначально его проведение планировалось еще на конец мая, но дату определяли швейные фабрики, которым пришлось изготавливать 10 тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат.

Также 24 июня был сильный ливень, из-за которого отменили пролет авиации. Все участники парада насквозь промокли. Мундир маршала Рокоссовского так сильно сел, что его пришлось распарывать, чтобы снять.

Принимал парад маршал Георгий Жуков на серебристо-белом коне Кумире. На его месте должен был быть Сталин, как главнокомандующий, но он остался сидеть на трибуне.

Как выяснилось, генералиссимус упал с норовистого Кумира во время репетиции. Сталин сказал Жукову, что принимать парад верхом будет предстоит ему, но обязательно на этом коне. Маршал Жуков превосходно справился с задачей.

Памятник маршалу Жукову был установлен в Москве на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: Flickr

20 лет без парада

Мало кто знает, но на протяжении 20 лет 9 мая вообще не считался праздничным днем.

Все дело в том, что в 1948 году руководство страны заявило, что надо забыть о войне и заниматься восстановлением государства. И только в 1965 году 9 мая как праздник возродил Брежнев. Тогда же был проведен Второй парад Победы. Третий парад прошел к 40-летию Победы — в 1985 году, следующий — спустя еще 15 лет. После распада Советского Союза парады на 9 мая не проводились вплоть до 1995 года и лишь с этого года они стали ежегодными.

Источник фото: kremlin.ru Георгиевская лента — откуда берет начало один из главных символов Дня Победы?

Мало кому известно о важном смысле Георгиевской ленты, точнее о имении Георгий для Дня Победы. 6 мая 1945 года прямо накануне дня победы был день Георгия Победоносца, а капитуляцию Германии подписал маршал Жуков, которого тоже звали Георгий.

Источник фото: Flickr