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Шарташ, который не застроят: у Каменных палаток утвердили неприкосновенные территории памятников
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Шарташ, который не застроят: у Каменных палаток утвердили неприкосновенные территории памятников 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы пяти памятников федерального значения, которые находятся на территории лесопарка у озера Шарташ.
Ценность этих памятников в том, что на территории вокруг озера нашли несколько поселений древних людей. Условным центром, жертвенным местом и «металлургической базой» этих древних поселений служила гряда огромных гранитных валунов, которая сегодня носит название Каменных палаток.
Ещё 50 лет назад Каменные палатки были за чертой города, дорог сюда не было. Основатель Уральского общества любителей естествознания Онисим Клер в конце XIX века написал самый первый очерк об этих скалах. Чуть позже он же спас палатки от уничтожения: их хотели пустить на слом и сделать из них тротуарные плиты или фундаменты зданий. Теперь Каменные палатки — памятник природы и археологии.
Не так давно Шарташскому лесопарку выбрали нового директора. Кандидаты, претендовавшие на этот пост, по-разному смотрели на развитие территории — некоторые считали, что зона Шарташа должна развиваться как следующий район Екатеринбурга.
В развитие лесопарка планируется вложить несколько миллиардов рублей. Посмотрим, что на Шарташе теперь охраняется не только законодательством по лесопаркам, но и взято на госохрану как историко-культурный памятник.
Вот сами Каменные палатки, они находятся неподалеку от входа в парк, это любимое место прогулок горожан.
Два поселения расположены на берегу озера Шарташ.
Около озера Малый Шарташ защитили места и утвердили точные территории двух стоянок. Теперь они неприкосновенны.
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