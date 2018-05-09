На Кубе в День Победы возложили венки к мемориалу советского воина-интернационалиста

ГАВАНА, 9 мая. / ТАСС /. Торжественная церемония, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в среду у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях кубинской столицы.

Цветы к горящему в центре мемориала Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Острове свободы, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств, руководители Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы и проживающие на острове российские соотечественники.

Белоруссии, Азербайджана и Солдаты почетного караула установили венки от посольств России Казахстана , РВС и Кубинского института дружбы народов.

В праздничной церемонии приняли участие делегаты открывающейся в среду в Гаване региональной конференции российских соотечественников, проживающих в странах Америки.

В своем выступлении перед собравшимися посол России на Кубе Михаил Камынин напомнил, что потери Советского Союза в Великой Отечественной войне составили более 28 млн человек. «Мы, народы бывшего Советского Союза, и наши друзья на международной арене, среди которых Куба занимает особое место, сделаем все возможное для сохранения исторической правды, для пресечения попыток принизить решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии », — заявил российский дипломат.

Камынин отметил, что в рядах Красной армии в Великую Отечественную войну воевали трое кубинцев. Двое из них погибли на полях сражений — под Ленинградом и в Польше

Акция «Бессмертный полк»

На площади перед мемориалом состоялась акция «Бессмертный полк». Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты, члены их семей и живущие на Кубе российские соотечественники.

"День Победы является на Острове свободы одним из важных национальных праздников. Кубинцы очень бережно относятся к нашей истории. Они осознают подлинную роль бывшего Советского Союза в разгроме фашизма и убеждены, что переписывать историю нельзя", — отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС Камынин.

Мемориал советского воина-итернационалиста

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них — автомат, что символизирует помощь советских Вооруженных Сил Кубе. В другой — лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы — большой праздник. Мероприятия по случаю 9 мая всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

В преддверии 9 мая в кубинской столице прошел традиционный «Марафон дружбы», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В забеге, организованном посольством России, приняли участие около 600 человек.

Примечательно, что карибская страна внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь — медикаменты, одежда, продовольствие. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.