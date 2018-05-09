На Кубе открылась конференция российских соотечественников из стран Америки

Канады, Аргентины, Мексики, Чили, Венесуэлы. ГАВАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Двенадцатая региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Америки, начала в среду работу в кубинской столице. В ней принимают участие руководители и представители координационных советов соотечественников из 18 стран региона, в том числе США

Участников встречи приветствовал посол России на Кубе Михаил Камынин . «Наша конференция открылась спустя два дня после инаугурации президента РФ Владимира Путина , и я хочу поблагодарить всех вас за активную гражданскую позицию в период подготовки и проведения президентских выборов в ваших странах в марте этого года», — сказал дипломат.

Перед началом форума делегаты и гости конференции приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам-интернационалистам в окрестностях Гаваны, которая традиционно проходит на Кубе в День Победы.

Сплочение диаспор в Америке

Участникам конференции предстоит обсудить такие темы, как сплочение русскоязычных диаспор, укрепление позиций русского языка, сохранение российской истории и культуры. В повестке нынешнего съезда стоит также вопрос формирования общего информационного пространства для соотечественников, проживающих за рубежом.

Кроме того, будет затронута тема подготовки к VI Всемирному конгрессу соотечественников, который запланирован на осень 2018 года.

"Конференция соотечественников предоставляет уникальную возможность обмена опытом, налаживания новых связей и обсуждения основных направлений взаимодействия объединений соотечественников с Россией", — отметил, обращаясь к собравшимся, заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков

По его словам, российская диаспора является надежной опорой в формировании объективного имиджа Российской Федерации в мире, противодействии попыткам фальсификации истории. «Это особенно важно в современной геополитической ситуации и связанной с ней информационной войной, ведущейся против России и русского мира в целом», — подчеркнул Радьков.

Работа с молодежью

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что особое внимание в работе с соотечественниками уделяется взаимодействию с молодежью. «Наши молодые соотечественники за рубежом могут стать эффективным связующим звеном, соединяющим Россию с русским зарубежьем. Именно от молодежи зависит будущее российской диаспоры во всем мире», — отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС Цеков.

По его словам, очень важно, чтобы молодые российские соотечественники имели возможность получать образование в России. В рамках квоты правительства РФ ежегодно для стран Латинской Америки, США и Канады выделяется порядка 700 мест на поступление в российские университеты. При этом по состоянию на апрель 2018 года поступило свыше 3 тыс. заявок на обучение.

Конференции соотечественников, проживающих в странах Западного полушария, проводятся ежегодно в одной из стран Латинской Америки, США или Канаде. Куба во второй раз становится местом проведения такого мероприятия. Предыдущая региональная встреча прошла в Гаване в мае 2013 года.

Российская диаспора на Кубе

Как рассказал корреспонденту ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кубе Руслан Рейес, сейчас на острове проживают более 3 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе около 2 тыс. из России.

"Каждый год мы отмечаем национальные праздники, причем не только в Гаване, но и в таких провинциях, как Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Санта-Клара. Именно там проживает больше всего наших соотечественников", — отметил Рейес. Русскоязычные общины на Острове свободы регулярно проводят различные культурные и просветительские мероприятия.