На Кубе открылась конференция российских соотечественников из стран Америки 

ГАВАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Двенадцатая региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Америки, начала в среду работу в кубинской столице. В ней принимают участие руководители и представители координационных советов соотечественников из 18 стран региона, в том числе США, Канады, Аргентины, Мексики, Чили, Венесуэлы.
Участников встречи приветствовал посол России на Кубе Михаил Камынин. «Наша конференция открылась спустя два дня после инаугурации президента РФ Владимира Путина, и я хочу поблагодарить всех вас за активную гражданскую позицию в период подготовки и проведения президентских выборов в ваших странах в марте этого года», — сказал дипломат.
Из России на двухдневный форум прибыли член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, депутат Государственной думы Павел Шперов, представители МИД, Россотрудничества, правительства Москвы, Московского дома соотечественника. Куба делегировала на конференцию сотрудников Института дружбы народов и внешнеполитического ведомства.
Перед началом форума делегаты и гости конференции приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам-интернационалистам в окрестностях Гаваны, которая традиционно проходит на Кубе в День Победы.
Сплочение диаспор в Америке
Участникам конференции предстоит обсудить такие темы, как сплочение русскоязычных диаспор, укрепление позиций русского языка, сохранение российской истории и культуры. В повестке нынешнего съезда стоит также вопрос формирования общего информационного пространства для соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, будет затронута тема подготовки к VI Всемирному конгрессу соотечественников, который запланирован на осень 2018 года.
"Конференция соотечественников предоставляет уникальную возможность обмена опытом, налаживания новых связей и обсуждения основных направлений взаимодействия объединений соотечественников с Россией", — отметил, обращаясь к собравшимся, заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков.
По его словам, российская диаспора является надежной опорой в формировании объективного имиджа Российской Федерации в мире, противодействии попыткам фальсификации истории. «Это особенно важно в современной геополитической ситуации и связанной с ней информационной войной, ведущейся против России и русского мира в целом», — подчеркнул Радьков.
Работа с молодежью
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что особое внимание в работе с соотечественниками уделяется взаимодействию с молодежью. «Наши молодые соотечественники за рубежом могут стать эффективным связующим звеном, соединяющим Россию с русским зарубежьем. Именно от молодежи зависит будущее российской диаспоры во всем мире», — отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС Цеков.
По его словам, очень важно, чтобы молодые российские соотечественники имели возможность получать образование в России. В рамках квоты правительства РФ ежегодно для стран Латинской Америки, США и Канады выделяется порядка 700 мест на поступление в российские университеты. При этом по состоянию на апрель 2018 года поступило свыше 3 тыс. заявок на обучение.
Конференции соотечественников, проживающих в странах Западного полушария, проводятся ежегодно в одной из стран Латинской Америки, США или Канаде. Куба во второй раз становится местом проведения такого мероприятия. Предыдущая региональная встреча прошла в Гаване в мае 2013 года.
Российская диаспора на Кубе
Как рассказал корреспонденту ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кубе Руслан Рейес, сейчас на острове проживают более 3 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе около 2 тыс. из России.
"Каждый год мы отмечаем национальные праздники, причем не только в Гаване, но и в таких провинциях, как Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Санта-Клара. Именно там проживает больше всего наших соотечественников", — отметил Рейес. Русскоязычные общины на Острове свободы регулярно проводят различные культурные и просветительские мероприятия.