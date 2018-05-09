Курган встретил воинов-победителей. Детей отправили по домам

День Победы — Великий Праздник, который ассоциируется у всех людей с мужеством, стойкостью и героизмом всего советского народа, победившего фашизм. Более 200 тысяч наших земляков — зауральцев ушли на фронт и больше половины из них не вернулись. Все годы войны жители нашего края без устали работали на заводах, в колхозах и совхозах Курганской области , приближая этот День Победы. И, вот, он настал, самый долгожданный и счастливый День — 9 мая 1945 года. Небольшая статья о том, что происходило в эти дни в нашем крае, и как встречали доблестных защитников Отечества.

Рано утром 9 мая 1945 года радостная весть о капитуляции фашистской Германии с быстротой молнии облетела весь Курган . Всеобщее ликование в городе началось сразу же, как только по радио объявили о Победе. На всех заводах прошли многолюдные митинги. Речи ораторов прерывались бурными аплодисментами и возгласами: «Ура, Победа!», «Слава Великому Сталину!»

На заводе им. Петровского после этого известия на мгновение наступила тишина. От радости у рабочих перехватило дыхание. Через мгновение тишина сменилась всеобщим ликованием. Работники обнимали друг друга, плакали от счастья. Долго гремело могучее русское «Ура!», в честь славной и долгожданной Победы Красной Армии. Ликованию не было предела.

Рабочие завода им. Петровского. 1940 — е гг.

Вот, что сообщала 10 мая газета «Красный Курган»:

«С рассветом проснулась колхозная деревня. До начала трудового дня было еще далеко, но все жители села Большое Чаусово уже были у здания правления, они собрались, чтобы убедиться в правильности услышанной вести о Победе. Когда оратор сообщил, что героическая Красная Армия разгромила гитлеровских бандитов и принудила их к безоговорочной капитуляции, раздались мощные крики «Ура!», в честь доблестной Красной Армии и товарища Сталина».

«В Лебяжье, радостные слова «Да здравствует Победа!» у каждого колхозника на устах. Люди празднично одеты. Они стекаются на площади рабочего поселка и деревень. Повсюду многочисленные митинги».

Бригада пахарей. Зауралье. 1940 — е гг.

«Полторы тысячи жителей села Кирово собрались на митинг, посвященный победоносному завершению Великой Отечественной войны».

«9 мая на рассвете в селе Кетово у репродукторов собрались все колхозники, чтобы послушать радостную весть о Победе, люди плачут от радости, обнимают друг друга».

«Ликует Шадринск . В 10 часов утра 9 мая на площади Революции состоялся общегородской митинг трудящихся».

Праздничные митинги и мероприятия состоялись во всех районах Курганской области. Люди были невероятно счастливы, и все с нетерпением ждали возвращения с фронта доблестных защитников Родины.

30 июня 1945 года газета «Красный Курган» писала: «По решению XII сессии Верховного Совета СССР во 2-й половине 1945 года будет демобилизовано из действующей Армии 13 старших возрастов. Миллионы воинов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, придут к своим родным очагам и семьям. Задача местных партийных советских органов — подготовить теплую встречу чудо-богатырям, которые грудью и кровью своей отстояли нашу любимую Родину и разгромили врага на его собственной территории. Русские чудо-богатыри и их семьи по праву заслужили любовь и внимание со стороны советской общественности».

Воины — зауральцы. 1940 — е гг.

Вопрос о подготовке теплой встречи демобилизованных воинов и об усилении заботы об инвалидах Отечественной войны и семьях военнослужащих обсуждался 25 июня 1945 года на Пленуме Курганского горкома ВКП (б).

В Курганской области развернулось патриотическое движение по организации встречи демобилизованных воинов. Рабочие, служащие и колхозники на своих собраниях приняли обязательства по ремонту жилищ, заготовке топлива, кормов для скота, созданию денежных и продовольственных фондов для семей военнослужащих, престарелых родителей защитников Родины и сирот, оставшихся без родителей.

Колхозники Петуховского, Мишкинского, Белозерского, Лебяжьевского и других районов Курганской области создавали строительные бригады по ремонту квартир и домов военнослужащих, организовывали бригады для заготовки дров, помогали на приусадебных участках.

«Дело чести всех партийных и непартийных работников, малых и больших руководителей, выполнить до конца свой долг перед Красной Армией, перед воинами и их семьями, — писала газета «Красный Курган»».

В связи с принятием Закона «О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии», прокурор Союза ССР К. П. Горшенин издал Приказ об установлении органами прокуратуры надзора за точным исполнением Закона. Все военные прокуроры обязаны были осуществлять надзор за правильностью проведения демобилизации, обеспечением демобилизованных, согласно Закону, полным комплектом обмундирования и обуви и выдачей им единовременного пособия. Устанавливался надзор за организацией своевременной, без задержек перевозки демобилизованных по железным и водным путям сообщения до места их жительства и обеспечением их питанием в пути. Кроме того, Приказом Прокурора СССР на все органы прокуратуры была возложена обязанность по установлению надзора за неуклонным исполнением Закона всеми учреждениями и предприятиями в части предоставления демобилизованным работы, обеспечения их жилой площадью, топливом и т.д. Все должностные лица, виновные в нарушении Закона «О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии» немедленно привлекались к ответственности.

10 июля 1945 года газета «Красный Курган» писала: «В ближайшие дни начнут возвращаться к своим семьям, к родным очагам героические защитники Родины, демобилизованные из рядов действующей Красной Армии. Прибудут домой и наши земляки — курганцы. В городах и районных центрах им организуют торжественные встречи. Заместитель председателя Курганского городского Совета депутатов трудящихся Труханов рассказал о том, как будут встречены фронтовики в Кургане: „На вокзале будут организованы 2 пункта для приема прибывающих демобилизованных воинов. Здесь они получат возможность отдохнуть, будет организовано питание, будут проводиться беседы и читки газет. К приемным пунктам прикрепляется автобус, который доставит домой товарищей, живущих в Кургане. Для тех, кому надо ехать в районы области, передвижные средства предоставляет автотранспортная контора. Думаем мы и о дальнейших условиях жизни и труда демобилизованных воинов. Работу для них мы можем предоставить по их выбору и квалификации. Из средств, отпущенных городу на новое жилищное строительство, помощь, в первую очередь, будет оказываться демобилизованным. Они же в первую очередь будут обеспечены топливом“.

22 июля 1945 года трудящиеся и жители Кургана тепло встретили своих земляков — победителей, возвращавшихся по демобилизации домой на Родину.

Вот, что писала газета „Красный Курган“: „Празднично выглядит перрон курганского вокзала. На зданиях плакаты, лозунги: „Добро пожаловать, родные воины!“, „Любовью и лаской встретим дорогих фронтовиков!“, „Слава организатору побед над фашистской Германией — Великому Сталину!“

Встречать славных победителей с цветами пришли жители города, представители городских партийных, советских и комсомольских организаций, предприятий и учреждений. Не смотря на пасмурную и дождливую погоду, на вокзале собралось очень много народу.

“Ровно в полдень эшелон с нашими земляками подошел к перрону. Все вагоны украшены венками из зелени и полевых цветов и лозунгами: „Наше дело правое — Мы победили!“, „Слава родному Сталину!“ На каждом вагоне портреты товарища Сталина и маршалов Советского Союза.

Поезд остановился. Из вагонов выходят герои — победители, наши славные земляки — сибиряки. Их 400 человек. Многие из них прошли славный, победоносный путь от Сталинграда до Берлина, участвовали в битвах под Орлом, Курском Могилевом , Смоленском, форсировали Днепр, Одер, освобождали Варшаву и водрузили Знамя Победы над Берлином.

Вот выходит из вагона младший сержант отдельного противотанкового дивизиона 1-го Белорусского фронта Яков Леонтьевич Кияшко, родом из райцентра Лебяжье. За доблесть и отвагу, награжденный орденом Красной Звезды и медалями „За отвагу“, „За освобождение Варшавы“, „За взятие Берлина“.

Следом за ним — минометчик, сержант Иван Савельевич Орлов , до войны работавший председателем Птичанского сельского совета Щучанского района, награжденный медалями „За боевые заслуги“, „За освобождение Варшавы“, „За взятие Берлина“ и другими.

Гвардии сержант Полина Андреева , которой всего 20 лет, но она уже трижды была ранена на фронте. На ее выцветшей гимнастерке красуется орден Красной Звезды и медаль „За отвагу“. Радостно встречают курганцы демобилизованных воинов».

В помещении агитпункта станции Курган состоялся митинг. Его открыл председатель Курганского горисполкома т. Шишин. От имени молодежи города, демобилизованных воинов приветствовал секретарь горкома ВЛКСМ т. Соболев, от железнодорожников — т. Мороз, от рабочих и служащих — т. Колкотин.

В ответ на приветствия с волнующей речью выступил воин — орденоносец т. Чупин. Он горячо поблагодарил трудящихся города Кургана за теплую встречу и заверил, что фронтовики, возвратившись домой, к своим родным очагам, будут неустанно трудиться, чтобы залечить раны, нанесенные войной и укрепить могущество Родины. Тепло попрощавшись, бойцы отправились в свои родные места».

Танкисты танковой бригады Д. Г. Суховарова, Героя Советского Союза. 1945 г.

Ф. Г. Катков (2-й слева), Герой Советского Союза, командир 7-го механизированного корпуса. 1945 г.

М. С. Шумилов, Герой Советского Союза, генерал — майор, командир 64-армией. 1940-е гг.

Несколькими днями ранее, 20 июля, в Ленинград ушел первый эшелон с детьми, домой возвратились 1200 ребят из 16 интернатов, эвакуированных в 1941 году в Курганскую область из блокадного Ленинграда. Вагоны были украшены лозунгами, с благодарностью Великому Сталину за заботу о детях, а также теплыми прощальными словами в адрес курганцев, приютивших в тяжелые дни маленьких ленинградцев.

Дети из блокадного Ленинграда. Курган. 1940— е гг.

За 4 военных года дети из Ленинграда выросли и окрепли. В трудных условиях военного времени коллективы детских интернатов и местные организации делали все возможное, чтобы ребята жили в тепле и уюте. Все дети школьного возраста учились. Некоторые за эти годы окончили среднюю школу. Провожать эшелон до Ленинграда поехали представители школ, комсомольских и общественных организаций области, во главе с заместителем председателя курганского горисполкома т. Фирсовым.

Начиналась мирная жизнь…

Всех с Великим Праздником — Днем Победы!