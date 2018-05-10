Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живёт в Челябинской области?

Челябинской области , по данным на 9 мая 2018 года, проживает 29 тысяч 982 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Среди них — 449 инвалидов войны, 1269 участников Великой Отечественной войны, 21 838 тружеников тыла, 302 жителя блокадного Ленинграда , 5 568 вдов ветеранов и 556 человек из числа несовершеннолетних узников концлагерей.

Отметим, что Южный Урал по праву может гордиться своим вкладом в Великую Победу. С 1941 по 1945 годы с областных призывных пунктов и военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 млн человек. Из них 250 тысяч, то есть каждый четвёртый, остались лежать на полях сражений. 264 жителя Челябинской области стали Героями Советского Союза, в том числе шесть человек удостоено этого высокого звания дважды. 46 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы.