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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живёт в Челябинской области?
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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живёт в Челябинской области? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинской области, по данным на 9 мая 2018 года, проживает 29 тысяч 982 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.
Среди них — 449 инвалидов войны, 1269 участников Великой Отечественной войны, 21 838 тружеников тыла, 302 жителя блокадного Ленинграда, 5 568 вдов ветеранов и 556 человек из числа несовершеннолетних узников концлагерей.
Отметим, что Южный Урал по праву может гордиться своим вкладом в Великую Победу. С 1941 по 1945 годы с областных призывных пунктов и военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 млн человек. Из них 250 тысяч, то есть каждый четвёртый, остались лежать на полях сражений. 264 жителя Челябинской области стали Героями Советского Союза, в том числе шесть человек удостоено этого высокого звания дважды. 46 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы.
Добавим, что всего в России на данный момент, согласно сведениям Министерства труда и социальной защиты, проживает 1,6 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Из них инвалидами войны являются 16 691 человек.
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