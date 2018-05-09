Челябинские полицейские сняли для ветеранов праздничное видео

Сотрудники пресс-службы совместно с коллегами из Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области сняли видеоролик о самом тяжёлом периоде в истории Советского Союза — Великой Отечественной войне. Сюжет рассказывает историю одной из южноуральских семей, где мужчины избрали нелегкий путь — защищать Отечество. Действие происходит, охватывая время с 1941 года и до наших дней.

Сначала служба на фронте, после охрана порядка уже в мирное время в рядах органов внутренних дел. Символом поколения стала фамильная игрушка — глиняная лошадка. Именно с ней уходит на фронт молодой парень, принимая ее от своей возлюбленной, как талисман на удачу. С ней он и возвращается, передавая по наследству, вплоть до своего правнука.

«Великая Отечественная война затронула каждую семью. Кто-то не вернулся из последнего боя, кто-то пропал без вести. Победу выжившие солдаты встретили в кругу семьи и родственников. А истории об их боевых подвигах стали семейной гордостью. В том числе и для сотрудников органов внутренних дел, послужив для них не просто примером настоящего мужского поступка, но и определяющим звеном в выборе профессии», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области благодарит ветеранов за силы и здоровье, а порой и жизни, отданные за страну.

Ролик можно посмотреть здесь.