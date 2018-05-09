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«Я паркуюсь, как …»: инвалид на Hummer, заезжающие на газоны тюменцы и автохамы, перегораживающие путь
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«Я паркуюсь, как …»: инвалид на Hummer, заезжающие на газоны тюменцы и автохамы, перегораживающие путь 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Из-за нехватки мест для парковки тюменские автомобилисты заезжают на газоны и перегораживают путь пешеходам. В густонаселенных микрорайонах такие нарушения встречаются повсеместно, но если судить по фотографиям, которые присылают в редакцию 72.ru читатели, автохамов хватает не только здесь.
Клуб любителей парковки на газонах
Улица Восстания, 19  Улица Клары Цеткин, 39  Возле ТЦ «Остров»
Парковка на тротуарах
Подъехал прямо к лавочке (улица Шишкова, 20)
У дома № 71 на улице Пермякова невозможно пройти с детской коляской
У ресторана «Счастье» тюменские автохамы перегораживают не только тротуары, но и проезды
Улица Пермякова, 65  Тюменские «инвалиды»
Парковка у ТРЦ «Сити Молл»
Улица Гольцова, 15  Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
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