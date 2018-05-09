«Я паркуюсь, как …»: инвалид на Hummer, заезжающие на газоны тюменцы и автохамы, перегораживающие путь

Из-за нехватки мест для парковки тюменские автомобилисты заезжают на газоны и перегораживают путь пешеходам. В густонаселенных микрорайонах такие нарушения встречаются повсеместно, но если судить по фотографиям, которые присылают в редакцию 72.ru читатели, автохамов хватает не только здесь.

Клуб любителей парковки на газонах

Улица Восстания, 19 Улица Клары Цеткин, 39 Возле ТЦ «Остров»

Парковка на тротуарах

Подъехал прямо к лавочке (улица Шишкова, 20)

У дома № 71 на улице Пермякова невозможно пройти с детской коляской

У ресторана «Счастье» тюменские автохамы перегораживают не только тротуары, но и проезды

Улица Пермякова, 65 Тюменские «инвалиды»

Парковка у ТРЦ «Сити Молл»

Улица Гольцова, 15 Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).