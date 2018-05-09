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Губернатор Алтая поздравил с Днем Победы пациентов госпиталя для ветеранов
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Губернатор Алтая поздравил с Днем Победы пациентов госпиталя для ветеранов 

РИА Новости 1 час назад
БАРНАУЛ, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился с пациентами госпиталя для ветеранов войн и поздравил их с Днем Победы, сообщил в среду региональный минздрав.
Для пациентов был организован настоящий праздник: артисты исполнили музыкальные композиции военных лет, ветераны пели и танцевали вместе с молодежью. Также для участников мероприятия работала полевая кухня, где всем желающим предлагали кашу и горячий чай. Праздник посетил губернатор Карлин.
Глава региона отметил, что для ветеранов очень важно, какие меры социальной поддержки оказывает для них государство. «Но мне думается, что для них важнее знать, какая в обществе существует духовная атмосфера, какое складывается отношение к этому славному, наверное, самому героическому событию в летописи нашей Родины. Ветераны видят, что подвиг их героического поколения, поколения титанов, как мы их совершенно заслуженно называем, не забыт, он живет в народной памяти и в том числе в сердцах молодых ребят», — подчеркнул Александр Карлин.
Глава региона подчеркнул, что в крае достойным образом выполняется весь пакет обязанностей по всем составляющим качества жизни ветеранов. «За последние годы согласно указу президента России более 8 тысяч ветеранов получили сертификаты на приобретение жилья — это либо участники боевых действий, либо вдовы погибших. Сегодня здравоохранение по отношению к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, проявляет свои самые высокие стандарты и возможности», — резюмировал Карлин.
Госпиталь для ветеранов был реконструирован в 2010 году. За последние пять лет из краевого бюджета выделено свыше 200 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, оснащение современным оборудованием и благоустройство территории.
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