Факельное шествие «Огонь памяти» прошло в Анапе

8 мая традиционный праздник «Огонь памяти» в честь Дня Победы состоялся в Анапе . Ученики кадетской школы имени Героя Советского союза Николая Старшинова зажгли факелы от Вечного огня. Мэр Анапы Юрий Поляков возложил к памятнику цветочную корзину. К памятным местам города направили почетный эскорт, а затем все собравшиеся со свечами прошли к Морскому порту. Об этом сообщили в администрации города.

Тематические площадки встречались по пути участникам акции. На одной из них установили декорации времен войны, звучал голос Левитана из громкоговорителя. Проспект Революции приветствовал анимационной площадкой, где красовались живые статуи, изображающие солдат времен войны. А около памятника воинам-десантникам звучали фамилии бойцов, погибших при высадке в акватории Анапской бухты.

После прошла церемония возложения венка памяти и бескозырки на воду в честь погибших моряков-пограничников. Участники шествия замерли в минуте молчания.

Источник фото: пресс-служба администрации Анапы

Закончилась акция песней «День Победы». Ее пел хор курсантов института береговой охраны ФСБ России . Мероприятие объединило тысячи человек.