Праздник на площади Победы: как в Бишкеке отметили 9 мая

Бишкеке праздничные мероприятия сегодня прошли не перед Домом правительства, а, что символично, — на площади Победы. О том, как 9 мая отметили в Кыргызстане , расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Ким.

В Бишкеке стали собираться задолго до начала празднования. Молодежь, старшее поколение, и ветераны. В Бишкеке их осталось всего 475 человек.

«Это деда мой (показывает на портрет), он на войне был, он выжил два раза в войне», — говорит Артем Шаповалов. «Он прошел финскую войну, был ранен в голову. Думали, что на вторую войну не призовут, но призвали. Оттуда он уже не вернулся. Ребенку все объяснила, он все знает. Поэтому решили прийти», — указала его мама Анастасия.

Торжества начались с возложения цветов к Вечному огню, как символу вечной памяти павшим героям. Ветеранов поздравил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

«В годы войны в Кыргызстан было призвано и эвакуировано около 500 тысяч людей, для которых наша республика стала второй родиной. Память о героическом подвиге нашего народа в годы ВОВ обязывает нас не забывать уроки истории и жить в мире», — отметил глава государства.

Лидер страны отметил, что и сегодня в условиях новых глобальных вызовов только вместе мы можем сохранить мир. С этой проблемой нужно бороться сообща.

«Весь мир в наше время столкнулся с глобальной угрозой терроризма, противостоять которой мы можем только совместными усилиями. Мы с этим злом будем бороться совместно с международным сообществом, нашим давним союзником Россией и ОДКБ», — заявил Жээнбеков.

После официальной части, развернули полевую кухню. Все желающие могли угоститься солдатской кашей. На приготовление ушло 300 кг гречки.

«Мы приготовили кашу по тому же рецепту, что и в военное время. Добавили сливочное масло, тушенку. Солдаты точно так же на поле разворачивали «кухню». Хотя, конечно, особых условий для того, чтобы хорошо готовить, не было», — сказал повар Каныбек Сураналиев.

«Если бы солдат так кормили, думаю, они были довольны», — считает труженик тыла Окен Маматканов.

Не обошлось и без традиционного концерта с военными песнями, чтобы горожане еще раз вспомнили о трагическом прошлом и ценили мир. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ