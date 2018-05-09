Кыргызстан празднует День Победы

Бишкеке главная праздничная акция пройдет на площади Победы. Там состоятся митинг-реквием и торжественное возложение цветов к Вечному огню. На прямой связи со студией из столицы Кыргызстана находится наш корреспондент Дарья Ким.

Празднование проходит по всему городу — концерты, спектакли, поздравления ветеранов, но основные мероприятия пройдут на площади Победы. В программе: митинг-реквием, выступление президента, вальс победы, будет развернута полевая кухня.

Многие горожане сейчас идут в колонне «Бессмертного полка», остальные решили прийти сюда. С самого утра площадь полна людей.

«Мой дед воевал, моя бабушка (правда, она находилась на оккупированной территории), многие соседи. Хотел почтить тех ветеранов, которые еще живы. Дай Бог им долгих лет жизни. Потому что благодаря всем им мы все живем. У нас есть дети, у нас есть будущее. Спасибо им!», — сказала местная жительница.

Люди разных поколений приходят сюда поклониться памяти погибших и вспомнить день великой Победы.

«Это святой день — День Победы. Когда наши деды, прадеды своей кровью выиграли эту войну. Поэтому каждый уважающий себя человек должен прийти на эту площадь и поклониться им», — считает женщина.

Мне хотелось бы добавить, что из Кыргызстана на фронт ушло более 360 тысяч человек. Сейчас в Бишкеке живут 475 ветеранов.

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