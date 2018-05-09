Мэр Владимир Панов: «9 Мая — государственный и глубоко личный праздник»

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем Победы.

«Это особенный праздник для нашей страны, объединяющий всех россиян. Он является сразу и государственным, и семейным, и в то же время глубоко личным. С каждым годом все дальше от нас май 1945 года. Но сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Ни один советский солдат не шел на эту войну, чтобы завоевывать, оккупировать, расширять жизненное пространство. Он шел, чтобы защищать и освобождать свою Родину от жестокого врага. И не жалел ради этого своей жизни», — говорится в поздравлении мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Градоначальник отмечает, что труженики тыла так же, как и воины Красной Армии, явили миру пример несгибаемой воли, мужества, самопожертвования.

«Старики, женщины, подростки заменили у станков, ушедших на фронт мужчин, и работали за себя и за того, кто стоял за Родину на поле битвы. Благодаря трудовому подвигу простых людей уже с первых недель войны с горьковских заводов отправились в самое пекло сражений боевая техника и оружие», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

В заключение градоначальник поблагодарил живущих сегодня в Нижнем Новгороде ветеранов за все, что они сделали для будущих поколений.

«Вы подарили нам чистое небо над головой, сохранили суверенитет страны, подняли из руин города. Это человеческий подвиг, который невозможно забыть. Живите долго, будьте здоровы, любимы, окружены теплом, заботой и заслуженным почетом», — пожелал Владимир Панов.