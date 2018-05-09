Ещё
Мэр Владимир Панов: «9 Мая — государственный и глубоко личный праздник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке

Мэр Владимир Панов: «9 Мая — государственный и глубоко личный праздник» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем Победы.
«Это особенный праздник для нашей страны, объединяющий всех россиян. Он является сразу и государственным, и семейным, и в то же время глубоко личным. С каждым годом все дальше от нас май 1945 года. Но сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Ни один советский солдат не шел на эту войну, чтобы завоевывать, оккупировать, расширять жизненное пространство. Он шел, чтобы защищать и освобождать свою Родину от жестокого врага. И не жалел ради этого своей жизни», — говорится в поздравлении мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.
Градоначальник отмечает, что труженики тыла так же, как и воины Красной Армии, явили миру пример несгибаемой воли, мужества, самопожертвования.
«Старики, женщины, подростки заменили у станков, ушедших на фронт мужчин, и работали за себя и за того, кто стоял за Родину на поле битвы. Благодаря трудовому подвигу простых людей уже с первых недель войны с горьковских заводов отправились в самое пекло сражений боевая техника и оружие», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода.
В заключение градоначальник поблагодарил живущих сегодня в Нижнем Новгороде ветеранов за все, что они сделали для будущих поколений.
«Вы подарили нам чистое небо над головой, сохранили суверенитет страны, подняли из руин города. Это человеческий подвиг, который невозможно забыть. Живите долго, будьте здоровы, любимы, окружены теплом, заботой и заслуженным почетом», — пожелал Владимир Панов.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
9 мая в Нижнем воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны Члены Совета директоров Корпорации развития области – о своем назначении Нижегородцы перекрыли проспект Ильича из-за доплат за отопление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине915
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»47
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии127
Порошенко испугался «Бессмертного полка»175
Определены финалисты «Евровидения»41
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение