Ещё
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке

Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.
«День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла», — говорится в поздравлении.
Глава региона отметил, что его история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом.
«Для меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой, чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время», — говорит врио губернатора.
Глеб Никитин напомнил, что Горьковская область, внесла огромный вклад в дело Победы: отсюда на фронт уходили тысячи солдат, здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы, в тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.
«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу! В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!», — добавил Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
9 мая в Нижнем воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны Члены Совета директоров Корпорации развития области – о своем назначении Нижегородцы перекрыли проспект Ильича из-за доплат за отопление
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине915
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»47
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии127
Порошенко испугался «Бессмертного полка»175
Определены финалисты «Евровидения»41
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение