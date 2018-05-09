Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы

Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

«День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла», — говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что его история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом

«Для меня очень важно, что именно в Нижегородской области , в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой , чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время», — говорит врио губернатора.

Глеб Никитин напомнил, что Горьковская область, внесла огромный вклад в дело Победы: отсюда на фронт уходили тысячи солдат, здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы, в тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.

«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу! В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!», — добавил Глеб Никитин.