Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 11 мая

10:00 — Заседание комитета Госдумы по образованию и науке.

11:00 — Круглый стол на тему: «Ресурсосбережение и энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве (проблемы и пути их решения)».

11:00 — Заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

13:00 — Заседание комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

13:00 — Пресс-конференция, посвященная VII Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста».

14:00 — Пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Ночь музеев».

14:00 — Круглый стол на тему: «Институт банкротства физических лиц: особенности правоприменительной практики и перспективы развития», в ходе которого предполагается обсудить актуальные проблемы реализации процедур банкротства граждан, а также возможные варианты их законодательного решения».

14:00 — Внеочередное заседание Московского областного молодежного парламента.

15:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию экспериментального эстрадно-джазового отделения под руководством Леонида Агутина на базе «Детской музыкальной школы им. А. Лядова».

15:00 — Брифинг уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой и руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Александра Шуста по защите прав инвалидов.

Фотоматериалы:

10:30 — Экскурсия на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в рамках акции «День без турникетов» на предприятиях Москвы

11:00 — Открытие выставки « Александр Печерский как символ сопротивления фашизму».

17:00 — Вернисаж историко-документальной выставки «1943. В штабах Победы».