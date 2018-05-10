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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 11 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 11 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Заседание комитета Госдумы по образованию и науке.
11:00 — Круглый стол на тему: «Ресурсосбережение и энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве (проблемы и пути их решения)».
11:00 — Заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».
13:00 — Заседание комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
13:00 — Пресс-конференция, посвященная VII Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста».
14:00 — Пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Ночь музеев».
14:00 — Круглый стол на тему: «Институт банкротства физических лиц: особенности правоприменительной практики и перспективы развития», в ходе которого предполагается обсудить актуальные проблемы реализации процедур банкротства граждан, а также возможные варианты их законодательного решения».
14:00 — Внеочередное заседание Московского областного молодежного парламента.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию экспериментального эстрадно-джазового отделения под руководством Леонида Агутина на базе «Детской музыкальной школы им. А. Лядова».
15:00 — Брифинг уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой и руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Александра Шуста по защите прав инвалидов.
Фотоматериалы:
10:30 — Экскурсия на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в рамках акции «День без турникетов» на предприятиях Москвы.
11:00 — Открытие выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму».
17:00 — Вернисаж историко-документальной выставки «1943. В штабах Победы».
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